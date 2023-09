Bastianini, parla il Ds della Ducati: «Ha subito due fratture, operazione necessaria».

Intervistato da SkySport, il Ds Ciabatti conferma le condizioni del pilota riminese: “Si è rotto il malleolo e la mano sinistra, è una stagione difficile per lui”.

Bastianini e Bagnaia sono stati protagonisti di un terribile incidente in Moto Gp. Durante la competizione a Barcellona sono stati coinvolti diversi piloti, ma sembra che tutti stiano bene. Purtroppo non si può dire lo stesso di Bastianini. Il Ds della Ducati, Ciabatti, ha spiegato le sue condizioni ai microfoni di Sky Sport:

«Enea ha una frattura al malleolo sinistro, per cui servirà un intervento chirurgico che credo verrà effettuato in Italia nei prossimi due giorni, e ha anche una frattura alla mano sinistra, credo al dito, ma questo è meno preoccupante. Per lui è sicuramente una stagione difficile, avevamo visto qualche spiraglio nelle ultime gare; è stato anche penalizzato con un long-lap penalty nella prossima gara utile. Con l’operazione Misano credo sia da escludere».

Così, mentre la Ducati conferma e annuncia lo stato di salute di Bagnaia, Bastianini continua la sua stagione negativa anche fuori la pista.

“Bagnaia ha riportato diverse contusioni, ma i controlli e i test non hanno riportato fratture. L’attuale campione del Mondo in carica tornerà in Italia con il team questa notte”.

UPDATE: @peccobagnaia has sustained multiple contusions, but further medical checks have shown no fractures. The reigning World Champion will fly to Italy with the team tonight.#ForzaDucati #CatalanGP pic.twitter.com/i2x2tS3e33 — Ducati Corse (@ducaticorse) September 3, 2023

