Bagnaia, l’incidente ricostruito da Sky: l’olio sulla pista proviene dallo scontro

Su Sky Sport l’analisi dell’incidente: “Cadendo, viene spinto da Martin e per la rotazione ottiene la posizione migliore tra le due moto”

Bagnaia sembra stare bene, continuano le visite mediche per comprendere le conseguenze dell’incidente, ma nel frattempo si cerca di capire chi o cosa abbia scatenato le cadute a Barcellona. Nel mentre Sky Tech ricostruisce le dinamiche nel momento in cui Bagnaia perde il controllo:

“Quando cade Pecco, all’uscita della curva tra la due e la tre, parte e si mette di traverso. Non riesce più a controllarlo, lo lancia e nel momento in cui cade a terra Martin frena di colpo. Cerca di evitare la moto di Bagnaia ma a sua volta Binder tampona Martin. Da qui si perde il liquido che è stato trovato e che poi fuma sull’asfalto”.

Si parlava infatti di un olio presente sull’asfalto, come principale causa, ma gli aggiornamenti recenti hanno escluso sostanze estranee sulla pista. Sebbene non ci sia “niente di anomalo”, è chiaro che l’olio ritrovato provenga da una delle moto coinvolte nello scontro.

Sempre su Sky, si sottolinea il fatto che la sorte abbia avuto un ruolo importante nello scontro.

“Effettivamente Martin lo manda dalla parte opposta. In quel momento ha una rotazione che lo porta a stare tra le due moto (Quella di Martin e quella di Binder, ndr) ed è la posizione quasi migliore per concludere una caduta così brutta”.

Nel momento in cui Bagnaia è preso dalla rotazione della caduta, Binder colpisce con la ruota la sua gamba.

Il campione del mondo, nel mentre, continua le sue visite mediche. Le risonanze magnetiche condotte finora non hanno rivelato nessun danno grave, ma si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti. Non belle le notizie di Bastianini, invece, perché il pilota starebbe bene, ma comunque avrebbe riportato una doppia frattura, che lo costringono a un intervento.

