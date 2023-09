Al Napoli i codici di Garcia non sono entrati nella testa, i vecchi gli piacevano troppo (Corsport)

Il Var trasforma in sconfitta una specie di mattanza. Il Napoli scopre d’essere piombato tra gli umani, dopo essere stato un marziano

Il Napoli non ha assimilato i codici del nuovo di calcio di Garcia perché i vecchi – quelli di Spalletti – gli piacevano troppo. LO scrive Antonio Giordano per il Corriere dello Sport.

Le verità, perché non può mai esisterne una sola, sono dentro 90′ che la Lazio orienta quando esce dalle proprie paure, mentre il Napoli, invece, comincia a sgretolarsi dentro codici nuovi, che non gli sono entrati nella testa, perché quelli vecchi gli piacevano troppo: è 1-2 per Sarri, ma con l’aiuto del Var, che trasforma una specie di “mattanza” in sconfitta.

Nello stadio in cui ha appena fatto la Storia, il Napoli scopre d’essere piombato improvvisamente tra gli umani, dopo essere stato un marziano.

