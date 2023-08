Zielinski resta, il Napoli perde 30 milioni (Sky)

«È una novità che un po’ spiazza ma non condiziona troppo i piani del Napoli. È tutto fatto per Gabri Veiga, va solo formalizzato l’acquisto»

Zielinski resta a Napoli e il Napoli perde 30 milioni di euro. Lo comunica Sky che aggiunge: adesso si dovrà lavorare al rinnovo, il polacco aveva già accettato un’offerta al ribasso.

Dice Francesco Modugno:

«Quella di Zielinski è una narrazione all’opposto rispetto all’estate che stiamo vivendo. Non se l’è sentita di andare in Arabia Saudita nonostante l’offerta importante. Oggi si è allenato e potrebbe anche giocare sabato a Frosinone perché Garcia quelli forti li fa giocare».

Aggiunge:

«È una novità che un po’ spiazza ma non condiziona troppo i piani del Napoli. L’operazione Gabri Veiga procede su un binario tutto suo, c’è anche l’accordo tra i club, va solo formalizzata. Demme non è al centro del progetto tecnico ma non mi pare abbia tanto mercato e poi c’è Gaetano».

