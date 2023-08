Vlahovic detta le condizioni per il sì al Chelsea: vuole un ingaggio da 11 milioni (Gazzetta)

L’agente dell’attaccante Juventus batte cassa. Chiede quanto guadagna attualmente Lukaku al Chelsea

Dusan Vlahovic si è recato nella giornata di ieri a Monaco di Baviera per sostenere delle visite mediche più approfondite sul suo problema di pubalgia. La trattativa della Juventus con il Chelsea per lo scambio tra il serbo e Lukaku va avanti, anche se i Blues hanno qualche perplessità proprio su Vlahovic. La distanza tra domanda e offerta, però, si assottiglia e tutto induce all’ottimismo. La Juventus ha già l’ok di Lukaku e ha bisogno dell’accordo con il Chelsea, ma l’agente di Vlahovic batte cassa: il serbo detta la linea per il suo sì, scrive la Gazzetta dello Sport.

“il sì di Dusan è ancora un’ipotesi. Vlahovic, almeno all’inizio, si è detto un po’ restio a lasciare Torino per andare a giocare in un’altra squadra che non disputerà la Champions, senza nemmeno avere la certezza del posto da titolare. Ma la mancanza di altre offerte all’altezza delle richieste bianconere non lascia molto spazio ad altri scenari. Ieri, intanto, il Chelsea ha reso noto come la stella della campagna acquisti in corso, l’attaccante Christopher Nkunku, sia dovuto andare sotto i ferri per l’infortunio patito nella gara con il Borussia Dortmund di settimana scorsa. Ne avrà per circa tre mesi e mezzo. Così, la necessità di aggiungere un centravanti è diventata quasi impellente per i Blues. Il k.o. di Nkunku gioca a favore della Juve nella trattativa e magari costringerà il Chelsea a mollare un po’ il colpo sulle cifre finali, ma potrebbe anche convincere Vlahovic ad accettare più di buon grado il trasferimento.”

Con Vlahovic bisogna anche trovare un accordo economico:

“Quando nel gennaio 2022 lasciò la Fiorentina, alla Juve toccò pagare 11,6 milioni di euro tra contributo di solidarietà e oneri accessori. In un affare, quello tra Chelsea e Signora Darko Ristic (il primo procuratore di Dusan) potrebbe chiedere agli inglesi una somma addirittura maggiore. Non ci sarebbe, poi, da stupirsi più di tanto se Vlahovic pretendesse a sua volta un ingaggio in linea con quello percepito attualmente da Big Rom al Chelsea: quasi 11 milioni di euro netti”.

ilnapolista © riproduzione riservata