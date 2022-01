Vlahovic alla Juve, c’è l’accordo tra i bianconeri e la Fiorentina per 70 milioni

Tutto fatto. La cifra è quella annunciata ieri da Pradè: 70 milioni circa. Ad ore il trasferimento del giocatore a Torino

Tutto fatto per Vlahovic alla Juventus. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, confermato anche da Sportitalia, la Juventus ha trovato l’intesa con la Fiorentina per la cessione immediata del giocatore. Affare chiuso a 70 milioni circa. Per il CorSport sono 70 più bonus, per Sportitalia sono 65 più 10 di bonus. Secondo quanto scrive Pedullà, invece, si tratta di una base di 67 milioni più bonus, che farebbero lievitare la cifra a 75 milioni circa.

L’ufficializzazione ad ore, Vlahovic può essere considerato a tutti gli effetti un giocatore bianconero.