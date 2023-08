Veiga, le commissioni hanno bloccato l’affare. Trattative fino a notte fonda (Corsport)

Problemi che hanno messo l’affare a serio rischio. In stallo totale. Le parti, però, non hanno mai smesso di trattare

Veiga e il Napoli. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Ieri è stata una giornata estenuante di trattative con l’entourage del giocatore, con il manager Pini Zahavi e i suoi avvocati, una maratona andata avanti fino a tarda notte per provare a superare i problemi economici, relativi all’immagine e alle commissioni, che sin dal weekend hanno frenato un affare fatto e blindato con il Celta.

Il Corsport ricorda che sembrava tutto fatto, che Veiga sabato scorso non ha giocato in Liga.

Nel frattempo, però, qualcosa stava cominciando a cambiare: questioni di dettagli – si fa per dire – di carattere economico, relativi ai diritti d’immagine e non solo. Dicono: le commissioni e altri elementi del tipo. Poca differenza, comunque problemi. Problemi che lunedì sono venuti fuori gradualmente e che ieri sono esplosi fragorosamente, mettendo l’affare a serio rischio. In stallo totale. Le parti, però, non hanno mai smesso di trattare. Mai: giornata intera, serata, notte. Con tanto di sensazioni a coté: quel classico cauto ottimismo che dice tutto e anche niente. Ma almeno non è pessimismo.

Ieri Veiga è tornato ad allenarsi col Celta.

ilnapolista © riproduzione riservata