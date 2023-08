Gabri Veiga torna ad allenarsi con il Celta Vigo

Lo riporta Desmarque: Gabri Veiga sarebbe dovuto atterrare in Italia domenica, ma la trattativa con il Napoli ha subito un brusco arresto

Mentre sembrava che dovesse atterrare a Napoli questo week end, la situazione del trasferimento di Gabri Veiga si è complicata.

È di queste ore la notizie che il calciatore, che era pronto con la valigia, è tornato ad allenarsi con il Celta Vigo in vista del match contro il Real Madrid. Come riportato da El Desmarque:

“Il giovane giocatore, di fronte ai problemi che sono apparsi per chiudere la sua firma per il Napoli, è dovuto tornare ad allenarsi insieme al resto della prima squadra. Rafa Benitez aveva dato come giorno di riposo lo scorso lunedì. Il centrocampista avrebbe dovuto recarsi in Italia domenica per firmare con i campioni d’Italia. Tuttavia, l’accordo è stato complicato al punto da annullare il viaggio. Mentre tutte le parti stanno negoziando per salvare l’accordo, il giocatore sta lavorando negli impianti sportivi del Celta per prepararsi alla partita di campionato contro il Real Madrid. Il centrocampista ha viaggiato a San Sebastian con la squadra nel fine settimana, ma non ha avuto minutaggio contro la Real Sociedad perché, secondo quanto spiegato dal suo allenatore, la sua partenza era “molto vicina”. A quel tempo, nessuno al Celta dubitava della vendita del giocatore”.

