Il Tottenham blocca Kane all’aeroporto mentre sta per partire per Monaco (Sky Uk)

Sembrava tutto fatto, con le visite mediche in programma stamattina, ma il club inglese ha cambiato idea e ora prova a rinegoziare l’accordo

Secondo quanto riferisce Sky Sport Uk, Harry Kane è stato bloccato dal Tottenham mentre era all’aeroporto in procinto di partire per Monaco. Il club inglese sta provando a rinegoziare il trasferimento al Bayern, accettato ieri. Tutto torna ad essere dunque incerto.

Kane era pronto per prendere l’aereo. Il Bayern ha programmato le visite mediche e la firma del contratto stamattina, ma adesso il Tottenham ha revocato all’attaccante il permesso di viaggiare in Bundesliga. In Germania speravano che l’accordo di Kane fosse annunciato oggi e che il giocatore sarebbe stato ufficialmente presentato prima della Supercoppa tedesca di domani. Ma adesso diventa tutto avvolto dalla nebbia.

Al momento Kane è bloccato in aeroporto in attesa che il Tottenham ne autorizzi la partenza.

Questa mattina The Athletic aveva dato la notizia dell’ok di Kane al Bayern.

“L’attaccante 30enne è in partenza per la Germania questa mattina, con le visite mediche e la firma di un contratto quadriennale in programma dal Bayern per oggi. Kane dovrebbe indossare la maglia numero 9 dopo aver accettato giovedì sera di unirsi ai campioni della Bundesliga. The Athletic ha riferito che il Tottenham aveva accettato un’offerta del valore di oltre 100 milioni di euro dal Bayern. Il capitano dell’Inghilterra voleva che il suo futuro si stabilisse prima dell’inizio della stagione di Premier League del Tottenham di domenica, che li vede affrontare il Brentford. Kane era stato propenso a rimanere nel suo club d’infanzia, mentre si stava godendo la vita sotto il nuovo manager Ange Postecoglou. Ma alla fine la promessa di una nuova sfida al Bayern si è rivelata troppo forte. L’attaccante era negli ultimi 12 mesi del suo contratto e il Tottenham voleva legarlo a nuovi termini. Non ci sono stati progressi su questo, tuttavia, che ha portato il club a prendere la decisione estremamente difficile di vendere il loro talismano piuttosto che perderlo gratuitamente la prossima estate”.

