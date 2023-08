Sui maxischermi dell’Olimpico era possibile vedere i replay di Lazio-Genoa, come mai?

La polemica di Zangrillo: «Il Var sul maxischermo è una delle tante cose proibite dai regolamenti, ma possibili in qualche stadio, diciamo così…».

Per regolamento, è proibito far rivedere un’azione sul maxischermo dello stadio mentre l’arbitro si consulta con la sala Var. Durante Lazio-Genoa, però, non è andata così.

Nel match valido per la seconda giornata di Serie A, i rossoblù erano in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Retegui, quando al 43esimo c’è stato un contatto tra l’ala biancoceleste Zaccagni e il difensore del Genoa Bani nell’area genoana. I maxischermi dell’Olimpico hanno trasmesso le immagini del fallo, con replay da più angolazioni; non appena l’arbitro Marinelli, dopo il consulto col var, ha fatto segno di proseguire, Ciro Immobile gli ha detto:

«Guarda il maxischermo, hanno fatto rivedere l’azione, era rigore netto».

Le proteste sono poi continuate anche dopo il fischio della fine del primo tempo. Sui social – come riportato anche da CalcioeFinanza – il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha scritto:

«Il Var sul maxischermo è una delle tante cose proibite dai regolamenti vigenti, ma possibili in qualche stadio, diciamo così…».

ilnapolista © riproduzione riservata