Spalletti sarà il nuovo ct dell’Italia. Il 16 agosto l’annuncio (Alciato)

Su Twitter il giornalista dà per fatta la scelta e evidentemente anche la risoluzione del nodo penale Napoli

Secondo Alessandro Alciato, Luciano Spalletti sarà il prossimo commissario tecnico dell’Italia. Alciato scrive su Twitter che la Figc lo annuncerà ufficialmente il 16 agosto.

+++Luciano #Spalletti sarà il prossimo Ct dell’🇮🇹. Il 16 agosto l’annuncio — Alessandro Alciato (@AAlciato) August 14, 2023

In mattinata Alciato aveva twittato sul caso Spalletti in Nazionale raccontando che in certi ambienti si vociferava di un possibile intervento di esponenti del governo per ammorbidire il presidente del Napoli De Laurentiis sulla questione clausola.

In campo esponenti del Governo per ‘ammorbidire’ De Laurentiis sulla clausola di Spalletti? (si dice in certi ambienti) 🇮🇹 — Alessandro Alciato (@AAlciato) August 14, 2023

