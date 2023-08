Show craxiano di Pozzecco: «Datemi addosso, ditemi che sono pazzo. Ma diseducativo no»

Come si fa a non amarlo? La sua intervista è un monologo: «ero al 37esimo piano, uno del mio staff ha dormito con me per non farmi fare cazzate»

Show di Pozzecco a Sky Sport nel post Italia-Filippine che ha dato agli azzuri la qualificazione agli ottavi del Mondiale.

Show craxiano, con i silenzi ben studiati. È uno showman senza eguali in Italia. I puristi della pallacanestro lo detestano. Che dire? Ci dispiace per loro. In Italia è sempre così, appena ti discosti dall’omologazione, è tutto un coro di “oh signora mia”.

Pozzecco a Sky:

«Datemi addosso, ma non dite che sono diseducativo. Dite che perdo le partite. Che sono pazzo furioso. Anormale. Ma non toccate i miei giocatori. Non toccate il mio staff. Non toccate il mio presidente federale che in questi due giorni mi ha trattato come un figlio, perché ha visto la sofferenza di un uomo. Si dice che l’allenatore è un uomo solo, io no.

«Questo ragazzi hanno vinto 11 partite su 12. Hanno conquistato la qualificazione mondiali, qualificazione agli europei. Era un girone complicato ma non stiamo qui a spiegarlo. Potremmo discuterne. Abbiamo raggiunto il traguardo olimpico. Abbiamo alzato l’asticella.

«Continuate a darmi addosso, non vi preoccupate.

«Il presidente ha detto una cosa saggia.

«Se non ci fosse stato il mio staff mi sarei buttato giù dal 37esimo piano, uno di loro mi viveva vicino perché mi controllava che non facessi cazzate. Io sono così e non cambierò mai

«Non voglio far vedere niente di me stesso.

Poi lascia l’intervista:

«Ciao, vado con i miei giocatori e sai perché? Perché sto bene con loro»

ilnapolista © riproduzione riservata