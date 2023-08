Rubiales: «Ho bisogno che tu faccia il video con me, fallo anche per le mie figlie»

As riporta le parole usate per convincere la Hermoso a comparire nel video di scuse. Lo ha chiesto anche al capitano della Spagna

La posizione di Rubiales dentro la Federcalcio spagnola è sempre più in bilico. La federazione ha convocato un’assemblea per venerdì ma nel frattempo continuano a emergere particolari sulla vicenda che ha coinvolta la calciatrice Hermoso.

Ripercorrendo veloce gli eventi, dopo la vittoria della Coppa del Mondo da parte della Spagna, Rubiales ha estorto un bacio alla Hermoso durante i festeggiamenti. Le immagini hanno fatto il giro del mondo suscitando ira e indignazione in tutto l’ambiente calcistico femminile. In un primo momento, il presidente federale ha minimizzato l’episodio. Poi si è reso conto della portata dell’errore e direttamente dall’aeroporto di Doha ha filmato le sue scuse.

E proprio in relazione a questo video che sono venute a galla ulteriori particolari. Scrive As:

“Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), ha chiesto a Jenni Hermoso di apparire con lui nel video di scuse registrato dal presidente durante la sosta a Doha nel viaggio di ritorno in Spagna. «C’è in gioco la mia posizione, fallo anche per le mie figlie. Ho bisogno che faccia il video con me», avrebbe detto Rubiales a Hermoso. La giocatrice ha rifiutato categoricamente di apparire nel video. Rubiales si è reso conto dell’impatto mediatico che stavano avendo ciò che era accaduto dopo le parole di Miquel Iceta (ministro della cultura e dello sport spagnolo, ndr)“.

Dopo il rifiuto della Hermoso, Rubiales le ha provate tutte. Ha chiesto anche a Jorge Vilda, il ct della Spagna, di provare a convincere la Hermoso. Anche in quel caso però ha ricevuto un secco “no” come risposta. Ma Rubiales non si è scoraggiato e prima di girare il video prova un ultimo tentativo. Questa volta però lo chiede al capitano della Spagna, Ivana Andrés. “Considerato il suo peso in Nazionale, la sua apparizione sembrava utile a dare forza al messaggio e mostrare l’unione dello spogliatoio”. La risposta? No, grazie.

