Rubiales e il bacio reciproco, la Nazionale femminile sta preparando un comunicato contro di lui (Revelo)

Rubiales non si è dimesso e ha fornito la sua versione dell’episodio. Per lo spogliatoio sarebbe stato superato il limite

Rubiales ha deciso di trincerarsi all’interno della Federcalcio spagnola, ripetendo il suo desiderio di non volersi dimettere. ElMundo ha spiegato che questo suo comportamento non è piaciuto al governo. Che ora vogliono denunciare Rubiales e prendere provvedimenti.

Ma, soprattutto, è lo spogliatoio della Nazionale femminile campione del mondo che non ha gradito le parole di Rubiales. Il numero uno del calcio spagnolo ha parlato di reciprocità a proposito del bacio con Hermoso.

Relevo scrive che la Nazionakle sta preparando un comunicato. Pensano che si superato ogni limite.

Intanto l’iter del governo è spiegato dal Mundo.

“La denuncia verrà spiegata nelle prossime ore da Víctor Francos, presidente del Consiglio Superiore dello Sport (Csd), ma questo organismo ha già attivato i meccanismi per analizzare le denunce presentate contro Rubiales. (…) Il Governo non può licenziare o rimuovere Rubiales poiché la Federazione è un ente associativo privato, anche se di pubblica utilità”.

Dunque, sebbene non ci sia la possibilità del Governo di intervenire subito, viene chiesto al Tribunale di condannare Rubiales per il suo comportamento inappropriato delle ultime ore.

“Il Tribunale Amministrativo dello Sport è il risultato dell’integrazione dell’ormai defunto Comitato Disciplinare Sportivo spagnolo (dedicato alla risoluzione delle sanzioni) e del Consiglio di Garanzia Elettorale (processi elettorali). Pertanto, tutte le funzioni e i poteri di controllo della federazione si svolgono negli enti sportivi spagnoli unificati in questo organo amministrativo”.

Su questo tema, infatti, sono intervenuti diversi rappresentanti del Governo. Tra questi, ha parlato anche la Ministra dell’Uguaglianza Irene Montero, sostenendo su Twitter:

«Rubiales cerca la sua impunità. Di fronte a ciò, la Procura e il CSD agiscono per proteggere la calciatrice, per dire no al machismo e per garantire il diritto alla libertà sessuale. Ora più che mai, Jenni Hermoso, non sei sola».

