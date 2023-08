Il centrocampista portoghese è a rischio per la trasferta di Verona, se ne saprà di più nelle prossime ore

Renato Sanches si ferma in allenamento, forse problema muscolare.

Dalla Roma giallorossa non arrivano buone notizie. Nel corso dell’allenamento si è fermato il centrocampista portoghese.

Secondo l’edizione online del Corriere dello Sport il centrocampista sarebbe uscito a metà dell’allenamento per un un problema fisico, probabilmente muscolare.

Lo staff medico controllerà le sue condizioni per valutare se potrà essere a disposizione per la prossima partita, con la speranza che si tratti di un problema di poco conto.vista della trasferta di Verona di sabato sera. Nella prima partita la Roma ha pareggiato 2-2 in casa contro la Salernitana.

