Psg, un fondo americano pronto ad investire nel club (L’Equipe)

Si tratta di Arctos Partners. Martedì Al Khelaifi ha incontrato i manager, che dovrebbero presto acquistare tra il 5 e il 15% delle azioni del club

Un fondo americano sarebbe pronto ad investire nel Psg. Si tratta di Arctos Partners, scrive L’Equipe, che dovrebbe presto acquistare tra il 5 e il 15% del capitale del club parigino.

La dirigenza del Psg è alla ricerca da diversi mesi di uno o più soci di minoranza da inserire nel capitale. Secondo il team, al progetto dovrebbe far parte il fondo di investimento americano Arctos Partners. Dopo mesi di ricerche e discussioni, il Psg potrebbe aver trovato il proprio azionista di minoranza. Martedì i vertici del fondo di investimento americano Arctos Partners hanno incontrato il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi: un incontro che sembra essere stato fruttuoso.

Arctos Partners dovrebbe entrare rapidamente nel capitale del club di Qatar Sports Investments, acquistando tra il 5 e il 15%. L’interesse del fondo di investimento non è nuovo ed era già filtrato lo scorso maggio.

L’Equipe scrive:

“Mentre aveva già manifestato il suo interesse ad acquistare una quota del capitale del Psg la scorsa primavera, il fondo di investimento americano Arctos Partners sta cambiando marcia. Martedì i leader sono venuti espressamente dagli Stati Uniti per incontrare Nasser al-Khelaïfi. Il presidente del Psg, presente all’allenamento, li ha presentati in particolare a Luis Enrique. Secondo le nostre informazioni, è stato l’ultimo incontro prima del ritorno di Arctos Partners nella capitale del club detenuto da Qatar Sports Investments. Al termine di un incontro di tre ore e mezza, il fondo di investimento ha presentato il suo progetto al presidente parigino. Il suo obiettivo è iniettare denaro, sviluppare il club sul piano di marketing e aumentare le entrate del Psg. Arctos Partners vuole anche lavorare con Qsi sulla multiproprietà e con il Qatar sugli eventi sportivi nel paese. Tutto dovrebbe accelerare nei prossimi due mesi. Inoltre, gli investitori asiatici si sono avvicinati ad Al-Khelaïfi durante il tour del Psg in Giappone, ma il presidente parigino dovrebbe dare la preferenza agli americani”.

ilnapolista © riproduzione riservata