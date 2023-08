Pozzecco si fa espellere e l’Italia del basket sparisce: ko con la Repubblica Dominicana

In partita fino al riposo, poi il naufragio. Nel finale i caraibici si distraggono ma non c’è tempo

Sconfitta per l’ItalBasket contro la Rep Dominicana (82-87) nel secondo match del girone mondiale. Il crollo dopo l’espulsione di Pozzecco. Poi la reazione di orgoglio quando i caraibici già si immaginavano in ciabatte a godersi l’hotel di Manila. Decisivo il terzo quarto per Towns e compagni.

Eppure era partita fortissima la squadra azzurra: 12-0 di parziale, sciolti, intensi, in ritmo. Karl-Antony Towns sbadiglia e Polonara sembra togliere il lucchetto alle percentuali. Si desta Feliz e comincia il suo personalissimo show coadiuvato da Montero. L’Italia però tiene bene con il capitano Datome e mantiene il vantaggio con Spissu fino ai due punti di Polonara che segnano a tabellone, verso il tramonto del secondo periodo, 31-27. Towns reagisce dall’arco, Spissu gli risponde. Gradevole match ma sul 37-31 per noi Pozzecco si fa cacciare per un doppio fallo tecnico. La protesta è generata da un evidente fallo di sfondamento di Towns su Ricci interpretato al contrario dagli arbitri. Un errore, a quel punto del match, poco determinante seppur grossolano che porta gli azzurri con il vice Casalone alla guida e i caraibici ad un parziale di 7-0. All’intervallo lungo si va avanti di uno.

Al rientro l’Italia sparisce. Felix e Towns fanno a brandelli una molle difesa azzurra. In attacco serviamo camomille anziché whisky, ed i nostri close-out sui tiri avversari sono finestre aperte sul mondo. Loro allungano con Delgado e chiudono il terzo quarto con un perentorio 56-69.

L’ultimo giro di giostra vede i caraibici divertirsi e gli italiani arrancare. Il solito Towns, il solito Feliz a fare merenda con ciò che passa la difesa italiana fino al più 17: 60-77.

Sembra finita, sembrerebbe decisa ma scarichi dalla tensione di un match già da consegnare agli atti, i caraibici si seggono e gli azzurri si alleggeriscono. Spissu, Tonut e Ricci riavvicinano gli azzurri clamorosamente a meno tre. Il tempo però per i miracoli non è ancora compiuto. La Repubblica Dominicana tiene e chiude un match che ha meritato di vincere per come lo ha giocato.

Migliore in campo Feliz

Tabellino

Italia. Fontecchio 13, Polonara 10, Spissu 17, Tonut 8, Melli 6; Ricci 12, Datome 8, Pajola 4, Procida, Severini, Spagnolo 4. N.e.: Diouf. All.: Pozzecco.

Rep. Dominicana: Feliz 24, Liz 9, Quiñones 2, Towns 24, Delgado 7; Mendoza 3, Figueroa, Montero 12, Solano, Vargas 3, Peña 3. N.e.: Suero. All.: Garcia.

