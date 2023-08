Osimhen, l’Al Hilal pronto al rilancio: 160 milioni al Napoli e 40 l’anno al nigeriano (Sportitalia)

In arrivo il rilancio dei sauditi. Per Zielinski vicinissimo l’accordo tra il Napoli e l’Al Ahli. Per Mario Rui non è da escludere l’ipotesi Lazio

L’Arabia Saudita prepara il rilancio per Victor Osimhen. La prossima offerta dell’Al Hilal, secondo quanto scrive Sportitalia, sarebbe di 160 milioni di euro per il Napoli e di 40 milioni l’anno per Osimhen per cinque stagioni.

“L’offerta formale per Osimhen, che potrebbe arrivare da un momento all’altro, ammonta a 160 milioni di euro che andrebbero nelle casse dei partenopei e ben 40 milioni all’anno al calciatore per cinque stagioni. Cifre che farebbero vacillare chiunque e che assumono i contorni di quella “proposta indecente” paventata da Aurelio De Laurentiis, per la quale il capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A non diventerebbe più incedibile”.

Sportitalia scrive anche che il Napoli è vicinissimo all’intesa con l’Al Ahli per Zielinski.

“Il polacco, fondamentale nello scacchiere che fu di Spalletti, oggi ereditato da Garcia, è sul piede si partenza per trasferirsi, anche lui, nella Saudi Pro League, destinazione Al Ahli, società di Gedda, neopromossa in massima serie. Le parti ormai sono vicine all’intesa totale”.

Mentre per Mario Rui “non è da escludere l’ipotesi Lazio”.

