Osimhen, De Laurentiis pensa a una clausola rescissoria più alta per l’Arabia Saudita (Sky)

In tema rinnovo c’è l’idea di inserire due clausole: una per l’Europa, e una per l’Arabia pari al doppio di quella del calcio europeo

Il Napoli è chiamato alla prova Augsbrug questo pomeriggio alle 18:30, nel frattempo tiene banco il rinnovo di Osimhen. De Laurentiis ha risolto la questione difensore centrale, andando a prendere in Brasile il giovane Natan. Già questa mattina le visite mediche a Villa Stuart, nel pomeriggio potrebbe vedersi a Castel di Sangro.

Tolta di mezzo una questione, si passa all’altra. Anzi, si continua sull’altra, il rinnovo di Osimhen. Secondo Sky Sport, De Laurentiis è intenzionato a inserire una doppia clausola rescissoria, una per l’Europa e una per l’Arabia Saudita:

“Mentre Osimhen sarà assente nell’amichevole di domenica per un problema fisico, prende sempre più piede in tema rinnovo l’ipotesi dell’inserimento di due clausole nel contratto: una – con una determinata cifra – per l’Europa, e un’altra per l’Arabia, con un importo pari al doppio di quella del calcio europeo. Non è una novità l’attenzione di De Laurentiis per le clausole, come quella di Kim valida solo per l’estero“.

