Napoli in campo contro l’Augsburg: non ci saranno né Kvara né Osimhen (CorSport)

Il georgiano ieri ha continuato a lavorare a parte. Molto probabile anche l’assenza dell’attaccante nigeriano, out anche col Girona

Oggi il Napoli affronterà l’Augsburg in amichevole, a Castel di Sangro. Rudi Garcia dovrà fare a meno sia di Kvara che di Osimhen. Demme, invece, è tornato in campo, sarà a disposizione. Assente anche Anguissa, che salterà anche le prime due partite di campionato. Il Napoli è alle prese con infortuni e affaticamenti muscolari. Il Corriere dello Sport scrive:

“Con il Girona, Garcia è partito dal turnover: per un’ora, in campo, il cosiddetto Napoli-2; e per chiuderla, spazio a chi si presume possa essere titolare. Con l’Augsburg, con tendenza confermata, inversione di formazione, ma senza Kvara che ieri se ne è stato a lavorare a parte e probabilmente (ma non sicuramente) pure con Osi a fare il tifo: dipende dalla condizione, chiaramente, perché rischiare non si può. Mario Rui non potrà esserci come Anguissa, ma Olivera, che ad un certo punto ha fatto venire l’ansia ai tifosi per un ruzzolone, si prenderà la fascia sinistra”.

Ieri il report dell’allenamento del Napoli comunicava che Kvara ha svolto l’allenamento personalizzato in campo, mentre Osimhen ha lavorato in palestra, sempre con personalizzato.

Anche il Corriere del Mezzogiorno dà assenti i due attaccanti del Napoli.

“Gli azzurri sono un po’ in emergenza, la squadra di Garcia deve fronteggiare tante assenze, su tutti mancheranno Kvaratskhelia e Osimhen che per il quarto giorno consecutivo non si è allenato in gruppo. Gollini non si sta allenando per un’influenza, Gaetano non è ancora rientrato in gruppo e lavorano a parte anche Coli Saco e Zedadka. Osimhen ha lavorato solo in palestra, acclamato dai tifosi azzurri ogni volta che spuntava nei pressi del terreno di gioco”.

Il Patini sarà ancora una volta pieno, come lo è stata Castel di Sangro in queste due settimane da tutto esaurito.

