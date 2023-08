Neymar ha informato Al Khelaifi di voler lasciare il Psg in questa sessione di mercato (l’Equipe)

Il quotidiano francese: “Contrariamente a quanto affermano alcuni media spagnoli, il Barça sarebbe disponibile a un simile ritorno”

Anche l’Equipe conferma la tesi di As. Neymar non vuole più rimanere al Psg e lo ha comunicato domenica alla dirigenza del club parigino. Il quotidiano francese però è sicuro che le porte del Barça siano aperte, contrariamente a quanto scritto da As. Gli ostacoli che complicano questo ritorno sono tutti di natura economica e finanziaria.

Le casse del Barça non sono così fiorenti e per adesso hanno diversi problemi ad ingaggiare nuovi giocatori. Ne è un esempio Bernardo Silva che aspetta da tempo una mossa del club blaugrana prima di firmare il rinnovo con il City.

Tornando a Neymar, scrive l’Equipe:

“Neymar ha informato il presidente del Psg, domenica, della sua intenzione di lasciare Parigi prima della fine della finestra di mercato. Più che mai, Neymar è determinato a tornare al Barcellona, ​​​​​​a sei anni dalla partenza. Il brasiliano è ancora traumatizzato dalle proteste dei tifosi fuori casa sua a maggio. Due giorni dopo aver messo piede sul suolo francese (dopo la tournée in Asia, ndr), Neymar ha riunito la sua famiglia e il suo agente, Pini Zahavi, nella sua casa nell’Ile-de-France, e tutti hanno convenuto che era ora di voltare pagina a Parigi, una volta per tutte. Più in generale, sente che il club non protegge abbastanza i propri giocatori dall’esterno e si sente esposto come non lo era mai stato quando era al Barcellona“.

Neymar addirittura avrebbe chiesto di non giocare la prima partita della Ligue1 sabato contro il Lorient, l’unico suo desiderio e di ritornare a Barcellona e su questo l’Equipe assicura che il Barça è disposto ad accogliere nuovamente il brasiliano:

“Contrariamente a quanto affermano alcuni media spagnoli, Il Barça sarebbe disponibile a un simile ritorno. «Tutti sanno che il Barça lo vuole», assicura anche una fonte. Ci si chiede solo se il Barça ha i mezzi per pagare un simile trasferimento? Il brasiliano ha ancora due anni di contratto con il Psg. Il Barça ha meno possibilità di offrire al giocatore un contratto alle stesse condizioni salariali fornite dal Psg. Dopo la telenovela di Kylian Mbappé, ne sta nascendo un’altra a Parigi. Sarà probabilmente l’estate più lunga della capitale”.

