Il Barça non sa più come dire “no” a Neymar (As)

Il giocatore continua a proporsi al club catalano, il Psg lo avrebbe inserito nell’affare Dembele ma Xavi non lo ama e il Barça non lo vuole

“Al Barcellona non sanno più cos’altro devono dire a Neymar affinché capisca una volta per tutte, lui o i suoi rappresentanti o lo stesso Paris Saint-Germain, che le porte del Barça sono chiuse da tempo“. Inizia così il commento di As alle ultime vicende che riguardano il talento brasiliano e il Psg.

I parigini hanno tra le mani un’altra potenziale bomba pronta ad esplodere. Secondo il quotidiano spagnolo infatti Neymar non si troverebbe più a suo agio nel club di Nasser Al Khelaifi, nonostante ci sia Luis Enique sulla panchina dei campioni di Francia.

“I suoi tentativi di ritorno al Camp Nou, iniziati mesi dopo l’approdo a Parigi, non sono mai stati ricambiati dal direttivo blaugrana di turno. Che fosse per dignità, per quello che diranno o per economia, una dirigenza blaugrana non ha mai accolto le richieste di Neymar che ora sono state ascoltate nuovamente dopo l’operazione Dembélé“.

Infatti il Psg voleva inserire il brasiliano nell’affare che avrebbe portato Dembele a vestire la maglia del Psg. Inoltre Xavi non lo ama e il Barça, anche per questione economiche, non lo vuole. Neymar, nonostante a parole continui ad assicurare la sua permanenza a Parigi, si ritroverebbe in un limbo.

In un’intervista con il giornalista Casimiro Miguel, trasmessa su YouTube, Neymar dice di voler continuare la sua avventura al Psg. L’intervista è stata registrata il 22 giugno. Neymar spiega che intende rimanere a Parigi nonostante le voci su una sua possibile partenza:

«Spero di giocare al Psg in questa stagione. Ho un contratto con il Psg e nessuno mi ha informato di nulla. Sono sereno, anche se non c’è molto amore con i tifosi. Resterò, con o senza amore».

ilnapolista © riproduzione riservata