Troppe feste, troppo rumore: Neymar denunciato dai vicini di casa

Il sindaco della città di Bougival: «Cosa gliene frega di una multa di 45 euro, con quello che guadagna? Invieremo un fascicolo alla Procura».

I vicini di casa denunciano Neymar Jr: troppe feste, troppo rumore, non se ne può più. Lo riporta Mundo Deportivo.

“Il nome di Neymar Jr. è ancora una volta legato a quello delle polemiche. E, ancora una volta, per via del suo stile di vita fuori dal campo. L’attaccante del Paris Saint-Germain è stato denunciato dai vicini di casa a Bougival, la cittadina parigina dove vive, per le sue continue feste. L’ultima, il 5 febbraio in occasione del suo 31esimo compleanno. Il sindaco spiega: «Non era solo rumore. Era prodigiosamente fastidioso. Infatti, diversi vicini sono stati costretti a chiamare la Polizia a causa dell’alto volume della musica».

Non è stata l’unica festa organizzata da Neymar. Anche dopo la vittoria del campionato della scorsa stagione diede un party nella sua villa, che andò avanti fino alle cinque del mattino. E di feste ce ne sono state anche tante altre. Il sindaco continua:

«Possiamo fargli una multa, ma cosa si fa davanti a uno a cui davvero non dispiace pagare una multa di 45 euro visto quello che guadagna? A un certo punto invieremo un fascicolo alla Procura per ripetuti problemi di ordine pubblico».

