Neymar all’Al-Hilal, è ufficiale: «Il talento meraviglioso che attira l’attenzione di tutti» [VIDEO]

Neymar ha lasciato ufficialmente il Psg, diventando un giocatore dell’Al-Hilal. Di seguito il video della presentazione della sua nuova squadra, che lo ha omaggiato in brasiliano.

“Il talento meraviglioso che attira l’attenzione di tutti”, scrive il club arabo.

Il club francese ha preferito salutare il campione ricordando i suoi traguardi raggiunti con la squadra. Neymar ha così lasciato il club dopo sei anni, 173 presenze, 70 assist e 118 reti.

Il presidente dei parigini, Al Khelaifi, ha voluto salutare il suo colpo da 222 milioni di euro con un messaggio di ringraziamento.

«Neymar sarà sempre una leggenda del club. Non dimenticherò mai il giorno in cui è arrivato al Paris Saint-Germain. Lui ha fatto così tanto».

🗣️Nasser Al- Khelaifi: Neymar will always be a club legend I will never forget the day he arrived at Paris Saint-Germain. He has done so much. 🇧🇷✋ #Neymar pic.twitter.com/KK7SkssvYR

I dettagli del trasferimento sono spiegati da Fabrizio Romano.

“Ufficiale e confermato. Neymar Jr si unirà all’Al-Hilal per uno stipendio record di 300 milioni di dollari in due anni, senza opzione per il prolungamento del contratto”.

“Lo stipendio potrebbe salire a 400 milioni totali, nel 2025, sulla base di alcuni dettagli e accordi commerciali. Affare completato dal padre di Neymar e il suo super agente Pini Zahavi”.

Official, confirmed. Neymar Jr joins Al Hilal on $300m package record salary in two years, no option to extend 🚨🔵🇸🇦

Salary could go up to potential $400m total until 2025 based on add-ons & commercial deals.

Deal completed by his father Neymar Pai and super agent Pini Zahavi. pic.twitter.com/M3YDaFsWQ0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023