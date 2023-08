Napoli: per Kavaratskhelia lavoro personalizzato in campo, per Osimhen solo palestra

Lavoro personalizzato in campo anche per Zedadka, Saco, Mario Rui e Gaetano. Gollini ancora assente per influenza

Il Napoli continua a monitorare la situazione dell’infermeria. Rudi Garcia ha deciso insieme al suo staff di ridurre i carichi di lavoro, anche per evitare altri possibili infortuni. Nel frattempo continua a plasmare la squadra a Castel di Sangro.

Oggi tanto lavoro con la palla. Assente Gollini per influenza e poi tutti gli altri acciaccati. Insieme a Kavaratskhelia, anche Zedadka, Saco, Mario Rui e Gaetano hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

Osimhen invece ha lavorato solo in palestra.

“Nono giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

La squadra dopo una prima fase di attivazione a secco ha svolto partita con porticine e partita a campo ridotto.

A seguire partita a campo ridotto con le sponde.

Gollini non si è allenato per uno stato influenzale.

Zedadka, Saco, Mario Rui, Gaetano e Kavaratskhelia hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Per Osimhen lavoro personalizzato in palestra.

Oggi la squadra osserverà un pomeriggio di riposo“.

