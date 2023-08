Kvara, solo una contusione: salterà l’Augsburg ma l’allarme rientra (Repubblica)

Ieri il georgiano ha svolto solo terapie, sarà monitorato quotidianamente. Sta meglio anche Osimhen, che gradualmente tornerà in gruppo

Niente distorsione per Kvara: solo una contusione. L’allarme relativo all’infortunio dell’attaccante georgiano durante l’ultima amichevole del Napoli a Castel di Sangro contro il Girona sembra rientrare. La Repubblica Napoli si sofferma sulle condizioni di Kvaratskhelia, uscito dolorante dal match di giovedì dopo una botta al ginocchio. Il georgiano è uscito dal campo zoppicando e con una fasciatura abbastanza vistosa. Pericolo scongiurato, scrive il quotidiano.

“il sospiro di sollievo degli appassionati per le condizioni del ginocchio di Kvara è arrivata poco prima di pranzo. Niente distorsione, ma soltanto un trauma contusivo. Il numero 77 ha rimediato una botta nel match contro il Girona e ieri ha cominciato le terapie. Non si è allenato ieri mattina e probabilmente salterà il match di domenica contro i tedeschi dell’Augsburg (inizio alle 18.30), ma non ci sono ansie particolari: ovviamente sarà monitorato quotidianamente”.

Sta meglio anche Victor Osimhen che con il Girona è rimasto in tribuna per un sovraccarico all’adduttore. Il centravanti nigeriano ieri ha lavorato in palestra e gradualmente rientrerà in gruppo, scrive il quotidiano. Mentre si attende un nuovo incontro con l’agente Calenda, che potrebbe fare un nuovo blitz a Castel di Sangro prima della fine del ritiro estivo del Napoli. Non c’è ancora l’accordo per il rinnovo del centravanti nigeriano con il club di De Laurentiis.

“Non è escluso un nuovo blitz del suo agente, Roberto Calenda, nell’hotel di Rivisindoli per trovare l’equilibrio giusto sia sull’ingaggio che sull’importo della clausola rescissoria. La volontà di proseguire insieme va corroborata da gesti concreti. L’allenatore Garcia aspetta la fumata bianca e nel frattempo punta a recuperarlo pienamente per il terzo appuntamento del precampionato nella Val di Sangro”.

Questo il report dell’allenamento del Napoli di ieri, in cui si escludeva già la distorsione per Kvara, come invece paventato da Sky Sport nell’immediato post partita.

“Settimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La squadra si è divisa in due gruppi. Un gruppo ha svolto lavoro in piscina, mentre un secondo gruppo, dopo una prima fase di attivazione a secco, ha svolto esercitazione tecnica con conclusione nelle porticine. A chiusura di sessione partita a campo ridotto e lavoro di forza tra palestra e campo. Kvaratskhelia ha effettuato terapie in seguito al trauma contusivo riportato ieri in partita. Mario Rui e Gaetano hanno svolto personalizzato in campo”.

