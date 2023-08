Napoli, Osimhen torna ad allenarsi con la squadra. Primo allenamento per Cajuste

Il report della seduta pomeridiana. Anguissa ha svolto terapie e allenamento personalizzato in campo

Allarme rientrato per Victor Osimhen dopo la distorsione alla caviglia rimediata in allenamento un paio di giorni fa, dopo uno scontro con il nuovo arrivato Natan. Oggi l’attaccante del Napoli ha lavorato di nuovo con la squadra regolarmente, come si evince dal report della seduta pomeridiana di allenamento pubblicato dal club di De Laurentiis.

Dallo stesso report si evince che Anguissa ha svolto, oltre alle consuete terapie, anche una parte di allenamento personalizzato in campo. Lavoro personalizzato in campo anche per Demme e Gaetano. Oggi è stato anche il primo giorno di allenamento per Cajuste, il cui acquisto è stato ufficializzato nel pomeriggio.

Di seguito il report della seduta di allenamento.

Quattordicesimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Questo pomeriggio la squadra dopo una prima fase di attivazione a secco ha svolto esercitazione tecnica con conclusione nelle porticine. Chiusura di sessione lavoro tattico e partita a campo ridotto vinta dai gialli. Anguissa ha svolto terapie e allenamento personalizzato in campo. Demme e Gaetano hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Primo allenamento in azzurro per Cajuste.

