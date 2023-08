Napoli-Girona (Live) 1-1, a Stuani risponde Simeone su rigore

Al 60′ Garcia rivoluziona la squadra e mette dentro Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Zielinski, Politano, Raspadori e Kvaratskhelia

Il Napoli gioca oggi pomeriggio alle 18:30 la seconda amichevole a Castel di Sangro, contro il Girona. Tutto esaurito allo stadio Patiti, Garcia sceglie di cambiare rispetto all’Hatayspor.

Alla prima amichevole contro l’Hatayspor, il tecnico francese ha lanciato l’XI migliore possibile. Oggi pomeriggio invece Garcia prova il 4-3-3 e schiera dal primo minuto Lozano insieme a Simeone davanti.

Per il Girona titolare una vecchia conoscenza azzurra, il centrocampista David Lopez. Titolare anche Blind, ex Ajax e Bayern Monaco.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Obaretin; Zedadka, Elmas, Folorunsho, Zerbin; Simeone, Lozano. All. Garcia

📌 @victorosimhen9 non prenderà parte alla partita per un affaticamento muscolare. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 2, 2023

Girona (4-3-3): Juan Carlos; Miguel, Arnau, David Lopez, Blind, Aleix Garcia, Tsygankov, Savio, Yan Couto, Yangel Herrera, Stuani. All. Míchel

Niente amichevole con il Girona per Victor Osimhen. Il nigeriano non sarà neanche in panchina. Il Napoli ha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni: Osimhen salta il match per un affaticamento muscolare.

📌 @victorosimhen9 non prenderà parte alla partita per un affaticamento muscolare. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 2, 2023

Al 7′ Simeone pericoloso. Da calcio d’angolo, l’argentino si ritrova la palla sul mancino e calcio. Ottima risposta Juan Carlos, sulla ribattuto Ostigard è in fuori gioco.

In questi primi 10 minuti è il Napoli a fare la partita.

Al 13′ è il Girona a passare in vantaggio. Grave errore di Ostigard che azzarda il retropassaggio e fornisce l’assist a Stuani. L’attaccante e capitano del Girona si ritrova solo davanti a Gollini e la mette dentro.

Stuani Goal vs Napoli

Napoli vs Girona 0-1 #NapoliGirona pic.twitter.com/a06H2miIWp — OSENGO (@OSENGO_) August 2, 2023

18′ – Juan Jesus prova a dare una scossa alla squadra. Si stacca dalla difesa e va a prendere il pallone sulla trequarti. Il Girona però fa girare il pallone senza particolari problemi, il Napoli prova un timido pressing.

27′ – Evidenti le difficoltà del Napoli in fase di costruzione, le assenza di Lobotka, Zielisnki e Anguissa si fanno sentire. Ci provano Simeone e Zerbin, lo scambio fra i due però non si chiude e la difesa spagnola spazza.

28′ – Pericoloso il Napoli. Ancora Simeone che scarica il destro dalla lunga distanza: il pallone deviato finisce in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, la prende Obaretin. La palla però va sopra la traversa.

30′ – Il primo cartellino giallo è del Girona. Aleix Garcia entra duro su Simeone e viene ammonito.

37′ – Folorusnho si mette in mostra, salta un avversario e appoggia in area per Lozano. Il messicano colpisce al volo in equilibrio precario e spara sopra la traversa. Occasione sprecata.

42′ – Rigore per il Napoli. Folorunsho viene abbattuto in area. Sul dischetto va Simeone.

Pareggio Napoli. Splendida azione del giovane Folorunsho che scambia con Lozano. Il terzino entra in area spagnola e viene abbattuto. L’arbitro Camplone indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Simeone che spara il pallone sul sette.

45′ – Fine primo tempo.

46′ – Inizia il secondo tempo. Primi cambi, Garcia mette dentro Lobotka al posto di Lozano. Per il Girona Callens al posto di Blind.

53′ – I ritmi si sono abbassati, diversi errori tecnici da entrambe le parti. Qualche minuto prima occasione per Zerbin che calcia fuori lo specchio della porta.

58′ – Altra occasione Napoli suoi piedi di Zedadka. Azione personale di Zerbin che piuttosto che calciare in porta ha preferito il tocco per il compagno di squadra. Il tiro di Zedadka però si rivela un passaggio a Juan Carlos.

59′ – Spinge ancora il Napoli, l’asse Zedadka-Zerbin ancora pericolosa in contropiede.

60′ – Cambi per il Napoli. Fuori Gollini, Zanoli, Ostigard, Obaretin, Elmas, Folorunsho, Zedadka, Zerbin e Simeone. Dentro Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Zielinski, Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

Per il Girona fuori David Lopez, Tsygankov e Yan Couto. Dentro Ivan Martin, Antonino Jastin e Bernardo.

67′ – Olivera ci prova di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Prima, azione personale di Kvaratskhelia che termina in corner.

ilnapolista © riproduzione riservata