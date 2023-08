Napoli, Anguissa ha svolto lavoro personalizzato in campo

La squadra è tornata ad allenarsi a Castel Volturno dopo la fine del ritiro in Abruzzo. Per Gaetano parte del lavoro in parte e parte personalizzato

Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno dopo il ritiro estivo di Castel di Sangro. Oggi pomeriggio la squadra ha ripreso gli allenamenti dopo il weekend di riposo concesso da Garcia. Il club di De Laurentiis ha pubblicato il consueto report della seduta. Gli infortunati sono ormai soltanto due: Anguissa e Gaetano. Anguissa, si legge nel comunicato, ha svolto allenamento personalizzato in campo, mentre Gaetano ha lavorato in parte in gruppo e in parte con lavoro personalizzato in campo.

Di seguito il report del Napoli:

“Dopo le due settimane di preparazione svolta a Castel di Sangro, il Napoli ha ripreso gli allenamenti oggi nel pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. I campioni d’Italia esordiranno in campionato sabato 19 agosto contro il Frosinone allo Stadio Stirpe (ore 18.30) per la prima giornata della Serie A 2023-24. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione in palestra, si è spostata sul campo 2 dove ha svolto lavoro atletico. A seguire esercitazione tecnica a gruppi sul campo 1 e partita a campo ridotto con porticine. A chiusura di sessione esercitazione tattica. Anguissa ha svolto allenamento personalizzato in campo. Gaetano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo”.

ilnapolista © riproduzione riservata