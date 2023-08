Napoli, allarme preparazione atletica. La Gazzetta: non è normale mettere a rischio l’inizio della stagione

L’affaticamento muscolare è normale quando i carichi di lavoro sono elevati, ma la situazione, dato il numero di stop, preoccupa

Infortuni, affaticamenti, risentimenti muscolari. Il Napoli è alle prese con un’emergenza legata alle condizioni atletiche dei suoi giocatori. Ormai sono una decina i calciatori azzurri fuori uso, con un elenco che si ingrossa ogni giorno. Ieri l’ultimo caso, relativo a Frank Zambo Anguissa, che ha riportato una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Per Anguissa il Corriere dello Sport prevede almeno tre settimane di stop, con il centrocampista del Napoli che salterà le prime due partite di campionato. Una situazione preoccupante, visto anche il numero di compagni fuori uso. Ieri il quotidiano sportivo lanciava l’allarme circa la preparazione atletica dello staff di Garcia. Il Napoli quest’anno ha cambiato preparatore. Negli anni precedenti, quelli della gestione di Spalletti, non si era mai registrato un simile numero di stop.

Oggi ne scrive anche la Gazzetta dello Sport:

“L’ultimo bollettino medico diramato sa tanto di maledizione e comincia a preoccupare un po’ i tifosi del Napoli. Sono diversi i giocatori che si sono fermati in questa fase di preparazione per affaticamento muscolare: normale quando i carichi di lavoro sono elevati, meno normale – però – è mettere a rischio l’inizio della stagione. E per l’esordio di campionato contro il Frosinone, Rudi Garcia rischia seriamente di perdere Frank Zambo Anguissa, fermo da giovedì per un guaio fisico”.

Il report con cui il Napoli ha annunciato il responso medico parla di settimane: «verrà rivalutato nelle prossime settimane».

La rosea scrive:

“Settimane, non giorni. E di solito per questo tipo di problema sono almeno tre di stop: fosse confermato, niente Frosinone e poi Sassuolo a rischio per un giocatore ritenuto insostituibile e che oggi non ha un vero alter ego in rosa. Con Osimhen e Kvaratskhelia fermi ai box, l a preoccupazione aumenta”.

