Mbappé snobba l’ultima offerta del Psg, e per ora resta “fuori rosa”

Il Psg ha provato a rilanciare offrendo un rinnovo con clausola di “vendita garantita” alla fine di questa stagione. Niente da fare

Braccio di ferro, seconda fase. Il Psg per ora tiene “fuori rosa” Mbappé. Nel senso che la star francese, che già non aveva seguito la squadra nelle amichevoli di luglio, si allena con “loft”, il gruppo di giocatori indesiderati, che non fanno parte della prima squadra. Oggi comincia la sua preparazione da separato in casa, alle 10 al centro di allenamento di Poissy, scrive Rmc. Il gruppo 1, invece, si allenerà alle 17.

Il Psg ha provato a rilanciare per trovare una soluzione offrendo nelle ultime ore a Mbappé un rinnovo con clausola di “vendita garantita” per la fine di questa stagione. Ma l’attaccante l’ha snobbata.

“Alla luce di questi elementi, difficilmente farà parte della squadra sabato prossimo contro il Lorient”, conclude Rmc

ilnapolista © riproduzione riservata