Mbappé continuerà ad allenarsi con gli indesiderati del Psg

Secondo Rmc Sport, per la prima di campionato potrebbe finire in tribuna. Luis Enrique non è a suo agio con la situazione, la posizione di Al-Khelaifi non cambia.

Kylian Mbappé dovrebbe ancora allenarsi con gli indesiderati del Psg da lunedì. A rischio la prima di campionato del 12 agosto. Rmc Sport scrive:

“Privato dal club del tour preparatorio in Asia, Kylian Mbappé dovrebbe ancora essere messo da parte per il recupero dei giocatori del Psg questa settimana a Poissy. Il suo destino per la prima giornata di Ligue 1 non è ancora stato deciso. Kylian Mbappé dovrebbe allenarsi con il gruppo di giocatori “fuori rosa” da questo lunedì. Nessuna decisione è stata ancora presa per la prima giornata di campionato del 12 agosto (contro il Lorient), ma non è impossibile che sarà in panchina o in tribuna. Luis Enrique, l’allenatore del Psg, non si sente molto a suo agio con la situazione del suo attaccante. Un imbarazzo di cui Nasser Al-Khelaifi è consapevole, mentre il tecnico spagnolo vuole davvero far giocare Mbappé. Tuttavia, Luis Enrique sapeva, quando arrivò a Parigi, che si sarebbe trovato di fronte a questa spinosa questione.”

Mentre la posizione di Al-Khelaifi non è cambiata sulla situazione, il direttore sportivo Luis Campos cerca di fare da “conciliatore”:

“Da parte sua, Luis Campos gioca la carta del conciliatore in una situazione che continua a suscitare risentimento tra le diverse parti. Il club ha bisogno di ritrovare la calma per proteggere l’allenatore, lo staff e i giocatori. Campos parla ogni giorno con Luis Enrique di Kylian Mbappé e dell’evoluzione della situazione, senza però sapere quale sarà l’esito di questa telenovela”.

