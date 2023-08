Marotta: «Lukaku, Samardzic, Scamacca? È venuta meno un po’ la serietà»

L’ad dell’Inter a Radio Serie A: «Lukaku ha lasciato tanta delusione, mi limito a dire questo. Alla mia età non mi sorprende niente, forse il caldo»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Radio Serie A. Ha detto che Alixis Sanchez potrebbe tornare all’Inter ma ha parlato anche di altro.

«Annuncio Pavard oggi? No, oggi no. Ma siamo messi bene. Abbiamo tirato molto alto in questa esigenza, siamo molto ambiziosi. Non è un’illusione. Spesso ci dicono che vogliamo illudere la gente, non è affatto così. Noi puntiamo obiettivi alti. Vogliamo gente forte. Vogliamo un mix tra giovani e meno giovani. Con i soli giovani non vinci nulla, ci vuole equilibrio».

«Lukaku? Sicuramente in un mondo in cui quello che oggi è sì domani diventa no ci sono obiettivi che tu immaginavi di raggiungere e poi non raggiungi. E intanto perdi altri giocatori (riferimento a Dzeko ndr). Lukaku ha lasciato tanta delusione, mi limito a dire questo. Dove andrà? Adesso cominciano a chiudersi le strade. In Italia? Io penso di no, ormai mancano 10 giorni”

«Cosa mi ha preoccupato questa estate? Lukaku, Samardzic, Scamacca? È venuta meno un po’ la serietà, il rispetto dei ruoli. Oggi giocatori che ti dicono sì, domani ti dicono no. Ma alla mia età non mi sorprende niente, forse il caldo…».

