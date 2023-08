Lukaku cerca ancora squadra, Ledure lo ha proposto (di nuovo) al Milan (SportMediaset)

I rossoneri rispondono picche. Big Rom guadagna 12 milioni e il suo profilo non è in linea con il tetto salariale del Milan

Lukaku è ancora sulla bocca di tutti. Il belga continua a cercare una nuova sistemazione mentre si allena da separato in casa a Londra, sogna l’Italia e aspetterà la Juventus. Nel frattempo però in Serie A, il Milan vuole concludere la propria estate di calciomercato con un ultimo colpo ad effetto. Ciò che manca davvero ai rossoneri è infatti l’attaccante, uno capace di non far fare gli straordinari all’irriducibile Giroud.

Infatti, la squadra di Pioli ha chiuso l’ultimo colpo giusto in queste ore. Come riporta Sport Mediaset, “Pellegrino è atteso nelle prossime ore a Milano, ma il mercato del Milan potrebbe non essersi ancora concluso“.

Si guarda quinti al futuro compagno di Leao e Pulisic. Dai primi sondaggi, la società lavora a due profili principali, Azmoun e Fullkrug, entrambi in Bundeliga.

L’iraniano del Bayer Leverkusen sarebbe il piano low cost. Con 3/4 milioni, il Milan lo può strappare a Xabi Alonso. Altrimenti c’è il nazionale tedesco in forza al Werder Brema. Il 30enne con i suoi 188 centimetri potrebbe essere la soluzione ottimale, lo scoglio è il prezzo del cartellino. Il Werder lo valuta almeno 20 milioni.

In questo contesto si inserisce la suggestione Romelu Lukaku. Scrive la redazione di Sport Mediaset:

“Il belga è ai margini al Chelsea e dopo aver visto la Juventus defilarsi sempre più e l’Al Ahli puntare su Mitrovic, i prossimi giorni per lui saranno decisivi. I Blues si guardano attorno e intanto Sebastien Ledure torna a bussare alla porta dei rossoneri proponendo Big Rom che però, come più volte sottolineato, non è un profilo in linea con il tetto salariale rossonero (guadagna 12 milioni, il più pagato nel Milan è Leao con 5 milioni a stagione). Per arrivare all’approdo in rossonero di Lukaku, che sarebbe il grande tradimento del mercato, dovrebbero quindi verificarsi scenari che al momento non sono stati neanche presi in considerazione tra le parti perché nessuna trattativa è stata intavolata”.

