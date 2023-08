L’Inter sembra ancora la bestia meravigliosa del finale della scorsa stagione (Repubblica)

È cambiato qualche nome sulle maglie, ma lo spirito resta. Inzaghi chiede pressing e ottiene pressing. Chiede profondità e ottiene profondità

L’Inter ha battuto il Monza 2-0 con doppietta di Lautaro Martinez. Repubblica scrive così dell’argentino:

Poteva andare in Arabia a contar soldi, lì dove potrebbe finire ora Çalhanoglu (lo vuole l’Al-Ahli). Ha preferito restare a San Siro a fare doppietta con la fascia da capitano al braccio e farsi adorare. Lautaro dimostra che volendo, anche di fronte a una montagna di milioni, scegliere è ancora possibile.

Il quotidiano promuove i nerazzurri.

Una partita non è abbastanza per dare verdetti, ma l’impressione è che la squadra di Inzaghi sia ancora la bestia meravigliosa del finale della scorsa stagione. È cambiato qualche nome sulle maglie, ma lo spirito resta. Inzaghi chiede pressing e ottiene pressing. Chiede profondità e ottiene profondità. La squadra risponde ai suoi comandi come un buon cavallo a un bravo fantino.

