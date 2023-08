Lewandowski: «Odio le zone di comfort, nel calcio come nella vita. Se non cambio nulla, regredisco»

A L’Equipe: «È più facile arrivare in cima che rimanerci, bisogna sempre andare oltre, aprire gli occhi, la mente, l’orizzonte».

Su L’Equipe un’intervista a Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona Parla del suo rapporto con il calcio di oggi, spiega le sue motivazioni e racconta la sua nuova vita in Spagna. Il 21 agosto compirà 36 anni.

«Questo è solo un numero. Quando mi sveglio la mattina, non mi dico che la mia schiena sta invecchiando e quando vedo i miei test tutto va bene. A volte è anche meglio di prima. Non possiamo più paragonare lo sport di oggi a quello di vent’anni fa perché il modo di intendere le cose e la conoscenza si sono evoluti. So esattamente cosa devo fare e se mi paragono ai giovani della squadra vedo che ho ancora molta energia».

Come lo spieghi? Lewandowski:

«Miglioro costantemente la mia preparazione. Non è la stessa di tre o quattro anni fa. È una ricerca personale: ci sono medici, la scienza, sì, ma niente è uguale alle mie sensazioni. La mia routine è in continua evoluzione e analizzo tutto. Sono più attento alla qualità di ciò che mangio, per esempio. Il mondo cambia nel corso degli anni, delle stagioni, e sto cercando di capirlo».

Lewandowski continua:

«Se non cambio nulla, regredisco. Odio le zone di comfort. Questo vale per la mia vita personale e per la mia vita da calciatore. Gli esseri umani tendono a pensare che l’evoluzione sia un rischio. Ma non è che solo perché cambi qualcosa diventi meno forte. Al contrario».

Sulle sue giornate:

«Per prima cosa sveglio le mie figlie e le preparo per la scuola. Il resto viene dopo. Amo la mia vita. Non sto vivendo alcun affaticamento mentale o fisico. Abbiamo tutti i nostri postumi della sbornia mattine dopo una sconfitta, ma, quando vedo questo grande sole su Barcellona quando apro gli occhi… Vado all’allenamento pieno di invidia. Ho scoperto un nuovo modo di vivere qui ed è quello che volevamo. Avere quel grande sorriso a casa che ti accompagna fino all’allenamento… Cosa si può chiedere di più?».

Cosa ti ha spinto a lasciare Monaco dopo otto stagioni al Bayern? Lewandowski:

«Cambiare lo stile di vita, Paese, lingua, incontrare nuove persone… Ho sempre sognato di giocare in Spagna ed era il momento giusto. Alla mia età, ero convinto che fosse necessario fare questo passo avanti. Al Bayern ho raggiunto tutto quello che volevo. Ho battuto record, ho vinto molto. Ero felice lì, ma non volevo esagerare. Era il momento giusto, in fondo lo sentivo. Ovviamente ero preoccupato. Non sapevo come la famiglia, i bambini e io ci saremmo adattati. Ma questo posto rispetta le nostre aspettative. Usiamo molto la bici, andiamo a fare molte passeggiate, corsa, sport acquatici. Mi alleno molto sulla spiaggia. Il cibo è davvero buono, con un sacco di pesce. E poi la paella…».

Quand’è che hai iniziato ad affinare la tua etica del lavoro? Lewandowski:

«Mi sono reso conto di dover fare sempre di più quando mi sono infortunato, all’età di 17 anni. Poi ho lavorato molto dai 19. Le riflessioni profonde sono arrivate intorno ai 20, 21 (…) Mio padre mi ha progettato in questo modo! Ero troppo piccolo per capire, ma pensava che bisognava sempre fare qualcosa in più. Era il mio insegnante di sport ed erano dolori con la ginnastica, per esempio. Volevo solo fare calcio, ma lui voleva che andassi in palestra, a fare pallavolo, basket, tennis, hockey o sulla pista di atletica. Non capivo perché, ma l’ho capito dopo».

Non è una frustrazione, per un giocatore come te, vedere alcune persone non sfruttare appieno il loro potenziale?

«Per molto tempo, mi ha infastidito, sì. Mi ci è voluto un po’ per capire che non posso esigere dagli altri ciò che impongo a me stesso. Il progresso dipende prima di tutto da te stesso. Dopo di che, alcuni potrebbero essere stati ispirati da me. Mi vengono poste molte domande sulla mia esperienza e sul mio lavoro fuori dal campo. Ma è nelle loro mani, ne sono consapevole oggi. Sono stato in grado di essere duro in passato, specialmente in nazionale. Ho messo troppa pressione».

Lewandowski continua:

«Questo è quello di cui parlavo con le zone di comfort. È più facile arrivare in cima che rimanere lì. Devi sempre cercare la cosa in più, ma non tutti i giocatori vogliono essere al top. Diventi il leader del branco, colui che polarizza le aspettative. Il mondo ti guarda in modo diverso. Devi essere buono, forte, esemplare, con un morale alto. Il talento da solo non esiste più. Non tutti cercano di essere i leader, di assumere questo status, capisco coloro che preferiscono rimanere un po’ più indietro. Una squadra ha bisogno anche di loro. Ma, per soddisfare queste aspettative, è necessario essere in costante allerta. Non è un giorno, un mese, un periodo. No. Devi volerlo ogni giorno e agire di conseguenza: apri gli occhi, la tua mente e il tuo orizzonte».

Gestire la pressione è anche un lavoro, quindi?

«Questo vale per l’intera dimensione psicologica. Sono stati aggiunti i social network e i media… Anche se non dici niente, lo diranno per te. C’è anche il fatto che alcune persone vivono il loro sogno attraverso di te e, se non lo raggiungi, si sentono frustrati. Non importa cosa hai fatto per cercare di arrivarci. Non sono perfetto, non ho la scienza infusa. Non tutti lo capiscono. I giornali, internet, ci trasformano in prodotti. Da un lato lo siamo un po’, ma rimaniamo umani. Tra due foto di Instagram distanziate di tre giorni l’una dall’altra, nessuno sa cosa stia realmente succedendo. Abbiamo le nostre mattine quando le cose brutte si confondono, e dobbiamo lavorare in modo che questo non abbia troppa influenza. Ma non è semplice. Alcuni anni fa, ho capito che la terapia migliore sarebbe stata parlare con qualcuno. Aiuta a capire cosa sta succedendo dentro. A volte è solo un bisogno di esternare. Aiuta anche a capire il mondo che cambia».

E quanto sei interessato al mondo?

«La politica non mi interessa tanto. O meglio, la seguo, mi interessa, ma non tutti i giorni. Quello che mi interessa di più, direi, è capire la bolla in cui ci troviamo, che si tratti della mia famiglia o della mia squadra, e lavorare sul loro benessere. Nella nazionale, ad esempio, come capitano, era importante per me, a volte, proteggere ciò che rendeva l’atmosfera giusta. Si trattava di far sentire tutti bene. Non è facile perché a volte mi fa male, ma è una mia responsabilità. Dall’esterno, possiamo credere che il denaro rende le cose automatiche, ma il nostro benessere non dipende da questo».

Lewandowski sul suo futuro:

«Mi sto preparando. Ho questa energia dentro di me che può durare per un po’. Per quanto riguarda il dopo, non lo so. Ho un sacco di piani… Allenatore? Suppongo di no. Forse mi mancherà così tanto lo spogliatoio che cambierò idea. So che c’è una fine, comunque. Forse sarà meglio, dopo tutto. Il dopo, sebbene sia per natura diverso, non è necessariamente peggiore. Non mi dà troppo fastidio. Oggi, quando sono fuori, mi annoio in fretta. E’ che va tutto bene. Amo ancora fare gol e non ho ancora esplorato tutto nel calcio».

