Lewandowski: «Se ho iniziato a pensare alla vita dopo il calcio? Ho iniziato a farlo quando avevo 20 anni»

A The Athletic: «Non mi aspettavo di essere il capitano del Barcellona dopo un solo anno. Alla mia età non mi offendo per questo».

The Athletic intervista Robert Lewandowski, entrato a far parte del Barcellona la scorsa estate. Il suo impatto è stato importante. Lewandowski ha segnato 33 gol in 46 presenze in tutte le competizioni mentre la squadra di Xavi è stata incoronata campione della Liga per la prima volta dal 2019. Ci sono molte cose discutibili nella vita, ma di questo, non c’è dubbio, scrive The Athletic: “Lewandowski è ancora uno degli attaccanti più prolifici nel calcio“.

Da quando si è trasferito al Barca, il 34enne è diventato un membro chiave e leader di questa nuova squadra e si è totalmente immerso nella vita in Catalogna anche fuori dal campo. Vive a Castelldefels, una città sulla costa, dove spesso viene visto camminare con la moglie e i figli, o allenarsi in spiaggia.

«Mi sento come se fossi a Barcellona già da diversi anni. Amo la vita nel club e nella città. Sono pieno di desiderio di lavorare molto duramente nella pre-season. Il rammarico più grande che possiamo avere dalla scorsa stagione è la Champions League. Penso che siamo stati sfortunati. Abbiamo avuto molti infortuni in difesa. Se rivedi le partite contro Bayern Monaco e Inter in casa, il tempismo di tutto è stato orribile. Ora abbiamo l’obbligo di essere pronti per qualsiasi tipo di scenario. Spero che sarà molto meglio per noi in Europa e, naturalmente, di mantenere lo stesso livello nella Liga».

Le parole di Lewandowski contano molto nello spogliatoio del Barca.

«Mi piace il fatto di essere una sorta di figura a cui guardare per i giovani, ma è anche difficile, perché con la mia esperienza ho visto molte cose. Posso identificare quando le cose potrebbero essere buone, ma possono ancora migliorare e a volte questo significa dire o fare cose che non tutti apprezzano. Devi trovare il giusto equilibrio. Non essere troppo invadente o arrabbiato; essere il più positivo possibile per la squadra».

Parla del futuro: il mese prossimo compirà 35 anni.

«Mi paragono al resto dei miei compagni di squadra, sento di essere ancora al loro livello. Non so per quanto tempo rimarrò così, se saranno due o tre anni quando comincerò a pensare che sia abbastanza. Forse di più. Penso che, da un punto di vista fisico, starò bene per i prossimi due o tre anni. Forse più tardi qualcuno vicino a me mi dirà che è abbastanza, chi lo sa? Ma in questo momento, non sento che, fisicamente, ho l’età che ho».

Lewandowski continua:

«Ho iniziato a pensare alla vita dopo il calcio. Ad essere onesti, ho iniziato a pensarci quando avevo 20 anni. Ho alcune idee, ma non posso dire niente di specifico per ora. Ci rifletterò una volta finito. Cercherò qualcosa che mi faccia sentire felice».

Lewandowski indica i punti in cui il Barcellona – e lui stesso – dovrebbe migliorare.

«Dopo la Coppa del Mondo abbiamo faticato a giocare bene in attacco. Non sto parlando di vincere le partite, ma di creare occasioni e fare gol come squadra. Migliorare su questo punto è una sfida enorme. Dobbiamo prepararci meglio e trovare soluzioni all’interno della struttura del team. Questo è il nostro prossimo passo avanti. Se mi chiedi di me, cerco sempre di pensare cosa posso fare meglio: nel mio posizionamento, nel mio lavoro con e senza la palla, dove ci sono spazi per correre. Cerco anche di parlare con i miei compagni di squadra di cosa possiamo fare meglio insieme. Sono triste se non segno, ma dipende anche da come si è comportata la squadra. Possiamo essere sfortunati alcuni giorni, o stanchi, o possiamo perdere un po’ di concentrazione. Lo comprendo. Ma quando ho la sensazione che segnare solo un gol è su di noi, allora sono più frustrato. È qualcosa che dobbiamo migliorare presto e dovrebbe essere l’obiettivo principale delle partite di pre-season. Capisco che non è possibile brillare in ogni partita, ma se succede in partite di fila, è troppo per il Barcellona».

Lewandowski si definisce un «ragazzo onesto», che «non ha paura di parlare». Dice:

«Preferisco dire una cosa in cui credo, una verità o qualsiasi tipo di consiglio ed essere onesto piuttosto che dirlo alle spalle di chiunque. Non nascondo nulla. Non sono questo tipo. Da un lato è buono, ma d’altra parte forse non è il meglio per tutti. Anche io lo accetto e cerco di gestirlo nel miglior modo possibile».

È una figura influente nello spogliatoio. Tuttavia, la scorsa settimana a Los Angeles, non è stato selezionato dai compagni, durante una votazione, come uno dei capitani della squadra per la stagione, nonostante Xavi lo abbia indicato mesi fa come candidato a prendere il posto di Sergio Busquets o Jordi Alba. Sono stati scelti Sergi Roberto, Marc-Andre ter Stegen, Ronald Araujo e Frenkie de Jong.

«Non mi aspettavo di essere il capitano, ad essere onesto. Non è il mio obiettivo essere, dopo un anno qui, il capitano del Barcellona. Non mi impedirà di parlare ed esprimermi con i miei compagni di squadra. So anche che abbiamo giocatori che hanno trascorso molti anni a Barcellona e lo rispetto. Alla mia età, non penso di avere l’ego per offendermi se non sono in quel gruppo».

Lewandowski parla del Barcellona e delle sue difficoltà finanziarie.

«È vero che il Barcellona ha ancora qualche problema finanziario, ma certamente ora siamo messi meglio di prima. Il club sta tornando sulla strada giusta, per i migliori giocatori continua ad essere il posto giusto. È a causa della città, del club, della storia e di tutto ciò che lo circonda».

Il Barcellona può lottare per conquistare la Champions? Lewandowski:

«Beh, quello che tutti possono aspettarsi è una squadra che sarà completamente concentrata su ciò che accadrà prima della fine di quest’anno. È in quel momento che si decide l’inizio della Liga e soprattutto la fase a gironi della Champions League. Se riusciremo a vincere il girone, vedremo. Immaginate la scorsa stagione se avessimo vinto la partita in casa contro l’Inter. Abbiamo segnato tre gol e non siamo riusciti a vincere la partita, il che è insolito. Ma in ogni stagione hai momenti di forma migliori e peggiori, devi prendere il meglio dalla tua squadra. Penso che l’Inter, ad esempio, l’abbia fatto molto bene. Non sto dicendo che se avessimo vinto quella partita avremmo giocato la finale. Certo che no. Ma forse la tua squadra a dicembre non è al top della forma e poi alla fine la stagione avanza e trovi la tua versione migliore. Devi essere pronto per questo. Ma, per ora, passo dopo passo. Questo è quello che vorrei dire alla gente di aspettarsi da Barcellona».

