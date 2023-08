Latitante arrestato grazie ai festeggiamenti scudetto

Rintracciato a Corfù grazie a una foto sui social che lo ritrae in balcone intento a festeggiare il terzo scudetto del Napoli

I Carabinieri hanno rintracciato un latitante a Corfù mentre festeggiava lo scudetto del Napoli. Ad aver diffuso la notizia è l’agenzia Agi. Si tratta di Vincenzo La Porta, ricercato da 11 anni, affiliato al clan Contini. Su di lui pende una condanna a 14 anni di carcare per vari reati fra cui evasione fiscale, frode e truffa.

È il caso di dire che il Napoli fa anche il proprio dovere civico. Infatti il latitante è stato rintracciato grazie alla vittoria dello scudetto. Scrive Agi:

“Tradito dalla voglia di festeggiare lo scudetto. Affacciarsi al balcone con la sciarpa bianco-azzurra è costato l’arresto a un latitante che per 11 anni aveva beffato la Giustizia italiana. Non è bastato essere a Corfù per dare sfogo senza problemi alla sua passione per il Calcio Napoli. Un fantasma per oltre un decennio rintracciato grazie al web patrolling, scandagliando nei social e nei suoi movimenti finanziari, ma anche con investigazioni tradizionali e tecniche. I carabinieri lo hanno riconosciuto in una foto scattata alla facciata di un ristorante, nonostante avesse in testa un cappello da baseball e una sciarpa azzurra tra le mani“.

Senza quello scudetto, oggi nella lista dei latitanti più ricercati d’Italia ci sarebbe ancora Vincenzo La Porta. Invece, la banda Spalletti, stracciando le squadre della Serie A, ha contribuito a rendere l’Italia un posto più sicuro.

