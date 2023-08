L’Atalanta sta per fregare Scamacca all’Inter: offre 30 milioni al West Ham e supera i nerazzurri

Sulla Gazzetta. L’ultima offerta dell’Inter era di 24 milioni più 4 di bonus. I bergamaschi tentano anche Scamacca con un ingaggio alto.

Scamacca sembrava ad un passo dall’Inter e invece sull’affare si è fiondata l’Atalanta. Non solo: il club bergamasco è quasi sul punto di fregare definitivamente Scamacca a Inzaghi. La Gazzetta dello Sport scrive che ha offerto 30 milioni al West Ham. L’Inter si è fermato a 24 più 4 di bonus.

La Gazzetta scrive:

“Non si parla di speculazioni, bensì di concrete offerte sul tavolo del West Ham United. L’ultima proposta dell’Inter per l’ex Sassuolo è stata di 24 milioni di euro più 4 di bonus per riportare in Italia Scamacca: una cifra ritenuta comunque non sufficiente dai londinesi, che però adesso hanno dalla loro parte l’offerta dell’Atalanta. I bergamaschi, forti della maxi-cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United, hanno sventolato davanti agli inglesi ben 30 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Ovviamente il calciatore preferirebbe l’Inter e quindi la Champions League, ma il divario tra i due club nerazzurri è consistente e il margine di forzature – attualmente – è limitato. Anche perché l’Atalanta avrebbe anche pronto un ingaggio di tutto rispetto per lo stesso Scamacca: l’Inter, in ogni caso, non parteciperà a sanguinose aste”.

A oggi, l’Inter sembra non riuscire a risolvere i suoi buchi in rosa. Dopo Thuram, non ci sono stati investimenti nel reparto offensivo e il caso Lukaku toglie tempo e distrae dalle opportunità di mercato.

Atalanta are trying to hijack Inter move for Gianluca Scamacca. West Ham are not happy with €24m plus add-ons bid made by Inter today ⚫️🔵🇮🇹 Inter remain on their position. West Ham expect Atalanta to send an important proposal, bigger than Inter’s one. Race on. pic.twitter.com/TYlGZQkPvS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023

