La moglie di Mihajlovic: «Il suo sogno nel cassetto era allenare la Lazio»

Arianna racconta a Chi la tristezza di questa prima estate: «Trovavo i suoi scarpini, le sue tute, i suoi vestiti… Mi sono detta: “Vivo o muoio?” Ho scelto di vivere»

Il settimanale Chi intervista la moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna, che ha subito raccontato la difficoltà di questa prima estate senza di lui

«Siamo arrivati in Sardegna il ventidue giugno e quando ho aperto la porta ho trovato i suoi scarpini, le sue tute, i suoi vestiti… Mi sono fermata, come se avessi ricevuto uno schiaffo, e mi sono detta: “Vivo o muoio?” Ho scelto di vivere. All’inizio una sensazione orrenda: lo sentivo per casa, ovunque. Poi ho scelto di vivere e non perire. Nicholas, il più piccolo di casa, mi vedeva da sola e mi chiedeva quando sarei uscita: si sentiva in colpa se rimanevo a casa. Allora mi sono circonda- ta di amiche, ho provato a non farmi vedere triste. Ho mostra- to sorrisi forzati, con Sinisa nel cuore. Perché lui ci sarà sempre, fino a quando non lo ritroverò… perché lo ritroverò! E i sorrisi dei miei figli hanno ricreato l’amore che lui ci ha insegnato».

Sono stati 4 anni duri, vissuti spesso in ospedale, racconta, in cui ha visto tante vite appese e vissuto tanti momenti difficili insieme a Sinisa che però non si è mai perso d’animo «Mio marito una settimana prima di morire ha fatto dieci chilometri di corsa e io mi devo abbattere o cadere nella depressione? No! Continuo a vivere per i miei figli»

I figli, la loro immensa e bellissima famiglia in cui Arianna si è chiusa subito dopo la perdita, una famiglia che ha imparato ad andare avanti senza Sinisa «Vicky, la più grande, paradossalmente è la più fragile, perché aveva un amore particolare per il padre. Lei dice “Non troverò mai un fidanzato come papà”. Virginia è diventa- ta mamma di Violante e segue il suo compagno calciatore che gioca a Genova: ha trovato una sua strada. Miroslav si sta lau- reando in economia e ha fatto il corso Uefa per il patentino (allena già l’Urbetevere) ha avuto una reazione molto forte. Vuole seguire le orme di suo padre. Dusan mi protegge, è diventato come mio marito: si veste come Sinisa, perché ha la sua stessa taglia, e scarica le tensioni con la boxe. Nicolas, il piccolino, è il mio cucciolo. La sofferenza però resta per tutti». Arianna alla fine svela l’unico sogno mai realizzato da Mihajlovic

«Allenare la Lazio: avrebbe voluto farlo a tutti i costi, i miei tre figli sono tutti laziali. Questo era il suo sogno nel cassetto».

