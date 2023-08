Koopmeiners, l’Atalanta non vende, ma concede la precedenza al Napoli per il futuro (CorSport)

Telefonata esplorativa tra De Laurentiis e Percassi. I bergamaschi non vogliono privarsi del centrocampista, ma se decidessero, informerebbero prima il Napoli

Al Napoli piace, e non da ora, Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta. De Laurentiis lo vorrebbe come rinforzo in mediana. Ieri la Gazzetta dello Sport scriveva che il presidente sarebbe disposto ad offrire ai bergamaschi 30 milioni. Il Corriere dello Sport, oggi, alza addirittura la posta a 35. In ogni caso, parla di una telefonata tra De Laurentiis e Percassi nella quale il presidente dell’Atalanta avrebbe concesso al Napoli una sorta di diritto di prelazione sul centrocampista, qualora il club decidesse di venderlo. Insomma, per il momento la possibilità di liberarsi di Koopmeiners non è contemplata. Un domani chissà.

Il quotidiano sportivo scrive:

“E quindi il sogno – ma a prezzo elevatissimo – sarebbe Koopmeiners (25), per il quale c’è già stata una telefonata tra De Laurentiis e Percassi con tanto di mezza promessa: se l’Atalanta dovesse decidere di cedere anche l’olandese, il Napoli verrebbe informato con diritto di precedenza acquisito con il suo atteggiamento. Ma la Dea in questo momento non vuole infilarsi in un labirinto nel quale rischierebbe di smarrirsi, ha già venduto, ha incassato, non ha esigenze economiche, semmai aprirebbe voragini in mezzo al campo, del quale non sente la necessità. Però il Napoli sta lì, altre cose va inseguendo in giro per l’Europa, fossero anche informazioni per arricchire il proprio data-base, e comunque non ha certo giornate prive di vibrazioni”.

Ieri la Gazzetta dello Sport scriveva:

“Il Napoli ha deciso di fare un tentativo, di aumentare la pressione sulla società bergamasca che non ha bisogno di cedere dopo aver incassato – e tanto – dagli addii di Boga e Hojlund. Ma di fronte ad un’offerta importante, sarebbe impossibile (quantomeno) non rifletterci bene e iniziare a considerare l’ipotesi di un’atra cessione eccellente. Ed è per questo che il Napoli sarebbe disposto a spendere anche più di 30 milioni per far vacillare la resistenza dell’Atalanta”.

