Koopmeiners, il Napoli in pressing sul calciatore e i suoi agenti (Di Marzio)

C’è già stata una telefonata esplorativa tra De Laurentiis e Percassi ma per l’Atalanta il giocatore al momento è incedibile

Secondo Gianluca di Marzio, il Napoli sta spingendo per convincere il centrocampista olandese dell’Atalanta, Teun Koopmeiners. Per il momento l’Atalanta considera incedibile il giocatore ex Ex Alkmaar ma la situazione potrebbe cambiare in poco tempo:

“Il Napoli, che ha individuato Natan come sostituto di Kim Min-jae, è in forte pressing per Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Gli azzurri stanno forzando con gli agenti dell’olandese e con il calciatore per provare a portarlo alla corte di Rudi Garcia. Per l’Atalanta il classe 1998 non è sul mercatoe non ha intenzione di privarsene. Per il momento, quindi, i nerazzurri sembrano orientati a resistere al forcing del Napoli“.

Per il Napoli è importante trovare una nuova pedina a centrocampo e il prescelto sembra Koopmeiners. In bilico c’è Zielinski, diviso tra il rinnovo che fatica ad arrivare e la corte di Sarri che lo vorrebbe subito alla Lazio. Sul polacco c’è anche l’Arabia Saudita. In più manca ancora il sostituto di Ndombele.

Ieri il Corriere dello Sport scriveva di una chiamata tra De Laurentiis e Percassi in cui il presidente del club bergamasco assicurava una precedenza per il centrocampista:

“E quindi il sogno – ma a prezzo elevatissimo – sarebbe Koopmeiners (25), per il quale c’è già stata una telefonata tra De Laurentiis e Percassi con tanto di mezza promessa: se l’Atalanta dovesse decidere di cedere anche l’olandese, il Napoli verrebbe informato con diritto di precedenza acquisito con il suo atteggiamento. Ma la Dea in questo momento non vuole infilarsi in un labirinto nel quale rischierebbe di smarrirsi, ha già venduto, ha incassato, non ha esigenze economiche, semmai aprirebbe voragini in mezzo al campo, del quale non sente la necessità”.

