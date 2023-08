Juan Jesus: «Amichevole importante per mettere benzina e capire gli schemi»

Dopo la partita contro il Girona a Sky: «L’addio di Kim? Se verrà qualcosa dal mercato, ben venga. Questa sarà la mia 13esima stagione, io sono pronto»

Al termine dell’amichevole Napoli-Girona, vinta dagli azzurri ai rigori, il difensore Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, interrogato dall’inviato Francesco Modugno:

«Vincere è sempre importante, io sono uno che ama vincere. L’amichevole è stata importante per mettere benzina in campo e per capire gli schemi, anche se su rigore è stato importante vincere. Dobbiamo continuare e fare del nostro meglio, pian piano stiamo raggiungendo la giusta forma e stiamo seguendo le direttive del nostro allenatore. Siamo, di fatto, gli stessi dello scorso anno».

Juan Jesus ha poi concluso sulla situazione della difesa azzurra:

«L’addio di Kim? Garcia sa che può contare su tutti noi, già lo scorso anno abbiamo dimostrato solidità, anche se Kim è partito, questa sarà la mia 13esima stagione e sono pronto. Se verrà qualcosa dal mercato, ben venga, ma io, i miei compagni e i giovani che abbiamo provato in quel ruolo, siamo pronti a difendere la porta. Lo Scudetto? È un sogno incredibile e rimarrà per sempre nella storia ma il nostro obiettivo è continuare a riempire il nostro palmares con nuovi trofei. Ora che lo Scudetto appartiene al passato, puntiamo a fare il bis. Triplete? Sognare non costa nulla, e noi faremo del nostro meglio in ogni competizione per raggiungere traguardi straordinari»

