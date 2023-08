Jordi Alba: «Avevo diverse offerte in Europa, ma non avrei mai potuto giocare contro il Barcellona»

A Mundo Deportivo: «L’Inter Miami ha puntato tanto su di me, la sua insistenza è stata decisiva. Giocherò con i miei vecchi amici, sono felice».

Mundo Deportivo intervista Jordi Alba. Si è trasferito in Florida, dove si sta allenando con l’Inter Miami insieme ai suoi amici Sergio Busquets e Leo Messi. Proprio loro sono stati fondamentali nella sua decisione, ma spiega anche che non avrebbe voluto passare in un club che avrebbe prima o poi affrontato il suo Barcellona.

Perché proprio Miami? Jordi Alba:

«Ho avuto la fortuna di vincere con il Barcellona e con la Nazionale, anche da capitano. Ho valutato le offerte, ma chi ha puntato di più su di me è stato l’Inter Miami. Ho parlato con tutti, con Jorge Mas, David Beckham, Xavi Asensi… Mi hanno dato fiducia. Era importante anche poter giocare con i miei amici, con i quali ho capito tanto in campo. E Tata, che ho già avuto come allenatore al Barcellona… Sono incentivi per decidere per questa squadra. Penso di aver fatto bene e sono molto emozionato».

Jordi Alba continua:

«Per giocare qui devi competere. Ho avuto offerte in Spagna e in Europa, ma indossare un’altra maglia e avere l’opportunità di giocare contro il Barcellona non l’ho presa in considerazione, onestamente. Penso di aver fatto bene. Qui c’è un campionato molto impegnativo e molto competitivo. Ora cercheremo di aiutare tutti i giocatori con la nostra esperienza e abbiamo bisogno che ci aiutino ad adattarci qui».

L’insistenza dell’Inter Miami è stata fondamentale.

«Questo club che ha puntato tanto su di me. Ho ricevuto altre offerte, ma l’insistenza e il desiderio sono stati fondamentali. E il suo trattamento è stato spettacolare».

Jordi Alba si ricongiungerà a Messi.

«È un calciatore con cui mi intendo perfettamente. Mi ha fatto crescere come giocatore al Barcellona. Le mie ottime statistiche, sia gol che assist, sono arrivate grazie a lui. Sarà un onore poter giocare ancora con Leo, con Busi e con tutti i miei compagni. Cercheremo di fare del nostro meglio per rendere le persone orgogliose della squadra».

Lasciare l’Europa per la Mls, può penalizzarti a livello di Nazionale? Jordi Alba:

«Quando sono andato in Nazionale l’ultima volta non giocavo molto per il Barcellona, ​​ma mi sentivo molto bene. Oggi mentalmente e fisicamente mi sento molto bene e con l’idea di poter andare in Nazionale. Ma vedremo cosa succede, quello che pensa l’allenatore. La mia decisione di andare all’Inter Miami è stata presa a prescindere dalla Nazionale, ma la mia idea è quella di poterci restare».

