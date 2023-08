Invece di gridare al complotto, Sarri doveva preparare meglio la trasferta di Lecce (Gazzetta)

Ha inscenato la prima polemica stagionale ma non ha spiegato ai suoi che con la supponenza si corre il rischio di fare brutte figure

La Gazzetta comprensibilmente va dritta al sodo dopo la sconfitta della Lazio a Lecce e tira in ballo le congetture complottistiche agitate alla vigilia da Maurizio Sarri a proposito del calendario della sua squadra.

Invece di preoccuparsi delle prossime trasferte sul campo delle avversarie dirette per la zona Champions, inscenando la prima polemica stagionale, Maurizio Sarri avrebbe dovuto preparare meglio il debutto di Lecce spiegando ai suoi giocatori che senza l’atteggiamento giusto si corre il rischio di fare brutte figure e soprattutto di perdere anche contro le squadre che lottano orgogliosamente per la salvezza. La Lazio, invece, ha pensato di gestire con supponenza il vantaggio maturato nel primo tempo e ha disputato la ripresa come se avesse raggiunto il Salento per un supplemento di vacanza. La punizione, dolorosa e meritata, si è materializzata nel giro di 95 secondi: il tempo che è servito ad Almqvist e Di Francesco per ribaltare la rete di Immobile e regalare a D’Aversa un esordio da sogno.

