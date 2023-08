Sommer, debutto horror con l’Inter: in 3 minuti provoca un rigore e regala una rete al Salisburgo (VIDEO)

Ha abbattuto in area Konate, causando un rigore poi sbagliato dal Salisburgo, ed è inciampato in modo goffo su un pallone regalando il gol all’ivoriano

Un debutto horror quello di Sommer nell’Inter. Schierato da Simone Inzaghi nell’amichevole contro il Salisburgo, in 3 minuti ha provocato un rigore e regalato una rete agli avversari. Prima ha abbattuto in area Konate, causando un rigore sbagliato clamorosamente del Salisburgo, poi ha regalato la rete del primo vantaggio austriaco. L’Inter ha vinto 4-3, ma il nuovo portiere, atteso per due mesi, non è andato benissimo.

Il Corriere dello Sport descrive la sua serata.

“In porta da registrare il debutto difficile di Sommer, nonostante tutto graziato per due volte dagli avversari, capaci di sbagliare altrettanti rigori con Simic e Konate. Il primo lo provoca proprio l’ex estremo difensore del Bayern, che atterra l’ivoriano e poco dopo innesca anche il vantaggio dei padroni di casa con una goffa uscita (su retropassaggio killer di Barella) con i piedi a caccia del pallone. Non certo l’esordio sperato per un portiere chiamato a inserirsi alla svelta per raccogliere la pesante eredità di Onana. Inzaghi l’ha lasciato in campo per tutto il match, avviando l’inserimento in una retroguardia orfana di Acerbi e che tra dieci giorni dovrà essere impeccabile”.

Questa, invece, la Gazzetta dello Sport:

“Contro il Salisburgo è stato comunque un flipper imprevedibile di emozioni sotto il diluvio, un rimpallo illogico di rimonte e controrimonte. Il tutto con un inizio shock per i nerazzurri: l’alba interista di Yann Sommer è stata da film horror: in tre minuti il portiere svizzero inseguito per settimane prima ha abbattuto in area Konate, causando un rigore sparacchiato alto dal giocatore del Salisburgo, poi ha regalato all’ivoriano la rete del primo vantaggio austriaco: è inciampato goffamente sul pallone dopo un retropassaggio killer di uno svagato Barella. Ci sono stati debutti migliori, nonostante l’attenuante del campo, anche se poi durante il match l’ex del Bayern Monaco ha ripreso possesso dei nervi e della porta. Semmai, avrà bisogno di integrarsi anche palla al piede con i compagni, di capire come funziona davvero una difesa che ieri era distratta come non mai”.

Yann Sommer’s Debüt gegen Salzburg 😬 pic.twitter.com/Cge4uUTSMO — 𝙅𝙊𝙉𝘼𝙎 🌪️ (@L_Hernandez_42) August 9, 2023

2 mesi per prendere sto pippone, sto avendo un infarto pic.twitter.com/A1ykNHzdND — Juanito 𝕏 (@juanito92x) August 9, 2023

