Insigne si divora un gol, viene sostituito, ed è ultimo: Toronto scavalcato dal Miami di Messi (VIDEO)

Il Toronto sconfitto 2-0 dal Columbus Crew. Messi invece entra dalla panchina e segna la rete del 2-0, la prima in Mls

Alla fine Insigne ha giocato. Ha vinto la sua disputa con l’area tecnica del Toronto (in settimana c’era stata una lite e aveva lasciato anzitempo l’allenamento). Ma è servito a poco. La squadra canadese ha infatti perso 2-0 sul campo del Columbus Crew e adesso è ultima in classifica scavalcata dall’Inter Miami di Messi che ha invece battuto 2-0 in trasferta i New York Red Bulls (Messi, partito dalla panchina, ha segnato il gol del 2-0).

Insigne ha giocato 64 minuti. È poi stato sostituito da Mailula. Per il napoletano un palo colpito nel primo tempo. Ma più che un palo è stato un gol divorato: un rigore in movimento, perfettamente servito da Bernardeschi ma Lorenzo ha centrato il palo.

MESSI’S FIRST MLS GOAL IS A STUNNER 🤩 (via @MLS)pic.twitter.com/8uj7I0IUDr — ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2023

