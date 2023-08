“In Inghilterra sfottono Kane perché non ha mai vinto un trofeo, al Bayern ha perso subito una finale”

Il commento della Sueddeutsche sulla Supercoppa persa dai bavaresi: “Il Bayern è un colossale cantiere in costruzione”

La Supercoppa di Germania ha mostrato tutte le lacune del Bayern Monaco. I bavaresi sono ancora un cantiere a cielo aperto e il problema più grande riguarda la porta. La Sueddeutsche analizza le prestazioni dei giocatori nella sconfitta di ieri sera per 3-0 contro il Lipsia. Dani Olmo ha segnato una tripletta e di certa nessuno del Bayern, nemmeno Tuchel, ha saputo prendere delle contromisure contro l’attaccante spagnolo.

Sul 2-0 è entrato Kane, il nuovo attaccante del Bayern ma era già troppo tardi per i bavaresi. Prima dell’inglese, Mathys Tel aveva sprecato ogni occasione possibile e con lui tutto l’attacco bavarese. Sulla questione portiere, il quotidiano tedesco vorrebbe stendere un velo pietoso:

“Sven Ulreich ha visto lo spettacolo di Dani Olmo dalla migliore prospettiva possibile. I titoli delle ultime 48 ore a Monaco e le notizie positive da una parte del campo fanno quasi dimenticare che il Bayern è un colossale cantiere in costruzione. Alexander Nübel è in prestito, Yann Sommer all’Inter, Manuel Neuer è ancora in riabilitazione e il suo rientro è incerto. C’è solo Sven Ulreich e lo stesso Ulreich pensa che questa situazione non sia sufficiente. Quindi stanno cercando un portiere che sia migliore di Ulreich ma non così bravo da fare richieste quando tornerà Manuel Neuer”.

Nessun acceno a Kim che pure è entrato a inizio secondo tempo al posto dell’ex juventino de Ligt, tra i peggiori ci sono proprio l’olandese insieme a tutto l’attacco di Tuchel.

“Matthijs de Ligt: Uno dei migliori giocatori del Bayern nella seconda parte della stagione l’anno scorso e quindi messo in difesa nonostante rinforzi importanti. Tuttavia, in partita non si aspettava la rotazione incredibilmente fluida di Dani Olmo attorno al proprio asse e attorno al suo osso pelvico. In sua difesa, pochi calciatori possono girare così“.

Su Harry Kane:

“Harry Kane è arrivato per 100 milioni di euro! Al 61′ si è alzato dalla panchina con la pettorina da riscaldamento, e gli spettatori stavano già applaudendo. Quando Thomas Tuchel gli dà le istruzioni finali vicino al suo orecchio, i tifosi hanno applaudito ancora di più. Alle 22:08 Harry Kane è entrato sul prato di Monaco e a quel punto aveva visto una partita del Bayern che aveva davvero, davvero, davvero bisogno di un vero nove.

Così è entrato in gioco e la prima cosa che ha fatto è protestare con l’arbitro Bastian Dankert per il fallo di mano che ha portato al rigore del 3-0. È il capitano della nazionale inglese, quindi anche i dibattiti arbitrali fanno parte del suo lavoro, ma sembra essersi accorto subito che la lingua ufficiale è il tedesco. In Inghilterra spesso scherzano sul fatto, nonostante le sue qualità, Kane non abbia vinto un solo trofeo ufficiale in tutta la sua carriera. Poi passa al Bayern e perde subito una finale. Ma solo le persone maliziose ci scherzerebbero adesso“.

