Il Sudafrica manda a casa l’Italia femminile

L’impresa che doveva fare l’Italia la fa il Sudafrica, che batte le Azzurre 3-2 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove affronterà l’Olanda.

L’Italia parte con le stesse 11 che hanno sfidato l’Argentina, con un solo cambio in difesa: Orsi al posto di Salvai. Dopo 11 minuti Beccari si procura un calcio di rigore e dal dischetto va Caruso, che trasforma. Al 32esimo il retropassaggio sbagliato di Orsi al portiere causa l’autogol dell’Italia, concludendo il primo tempo sull’1-1.

Nel secondo tempo è il Sudafrica a passare in vantaggio da un disimpegno difensivo al 67esimo, segna Magaia. Per dare più spinta offensiva alle Azzurre, entra Girelli al posto di Bonansea e al 74esimo, da un calcio d’angolo, è proprio lei a spizzarla per Caruso, che la mette dentro. Dopo un lungo check del var per un possibile fuorigioco, l’arbitro dà valido il gol, regalando la doppietta alla centrocampista della Juventus.

All’87esimo Girelli si divora un gol davanti alla porta, che potrebbe portare l’Italia sul 3-2. “Gol sbagliato, gol subito” e il Sudafrica passa in vantaggio con Kgatlana al 92esimo. Gli 11 minuti di recupero diventano 16, ma l’Italia non riesce a pareggiarla.

L’impresa del 2019 non è riuscita a replicarsi e ora la Nazionale ripartirà a settembre dalla Nations League. Probabilmente è stata l’ultima partita di Milena Bertolini sulla panchina dell’Italia, che è a fine mandato.

