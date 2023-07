Mondiali femminili, l’Italia conferma la propria arretratezza culturale: nessun vertice federale in tribuna

L’indifferenza politica fa più male dei cinque gol della Svezia. I giornali criticano la portiera Durante. Il Nyt: “Italia in pezzi dopo venti minuti ottimi”

Il commento di alcuni quotidiani sportivo sulla pesante disfatta dell’Italia femminile ai Mondiali in Australi contro la Svezia. Le ragazze della ct Bertolini hanno subito 5 gol dalle svedesi, tre dei quali da calcio d’angolo e tutti quasi in fotocopia.

L’aspetto più triste lo mette in evidenza il Corriere della Sera, ossia il disinteresse dei vertici federali verso i Mondiali femminili. Scrive il Corsera:

Tre giorni per rimettere insieme morale e umore, poi la Nazionale guarderà in faccia il suo destino. Nessun vertice federale in tribuna né all’esordio né ieri. Prima un improrogabile consiglio a Roma, poi l’allestimento del dossier Italia-Turchia per Euro 2032. Va bene tutto ma l’indifferenza, certa indifferenza, non aiuta.

Del resto in Europa e negli Stati Uniti i Mondiali femminili sono l’evento di questo periodo, in Italia non se li fila praticamente nessuno.

Passando al campo, scrive il Corsport “La Svezia ci smonta”: il 5-0 è una brutta batosta per l’Italia che però ha ancora la possibilità di passare agli ottavi:

“Ridimensionata. Dopo cinque schiaffi, uno più forte dell’altro. La Svezia stritola l’Italia con un netto 5-0. La portiera Durante ha le sue colpe perché resta sempre tra i pali, la difesa è statica, anche madre natura fa la sua parte, ma prendere tre volte la palla in fondo alla rete nella stessa maniera, senza provare o tentare qualcosa di diverso, è quantomeno da ingenui“.

Anche il New York Times commenta la pesante disfatta italiana:

“L’Italia è andata in pezzi dopo essere stata per 20 minuti la squadra più aggressiva, ma durante quei minuti non è riuscita a segnare nemmeno un gol. La Svezia ha resistito alla pressione e poi ha surclassato ripetutamente l’Italia sotto porta, con tre gol su calci d’angolo e un altro all’interno di un’area affollata“.

Ora il pericolo più grande è il contraccolpo psicologico. L’Italia contro il Sud Africa si gioca l’accesso agli ottavi. La vittoria garantirebbe il pass, il pareggio anche ma a determinate condizioni. Ci crede anche la Gazzetta ma sorprende la scarsa fiducia nelle ragazze italiane date già per eliminate agli ottavi:

“Contro le svedesi la differenza fisica si è vista ed è innegabile, ma poiché non si possono far crescere le ragazze di dieci centimetri in pochi giorni bisognerà trovare un’altra soluzione per raggiungere gli ottavi e uscire di scena probabilmente contro Usa o Olanda, la squadra che ha già eliminato l’Italia ai quarti nel Mondiale di Francia. Dopo la goleada di ieri mattina, sembrerebbe già uno scenario dignitoso. Ma intanto occhio al Sudafrica, numero 54 del ranking. Per quello che può contare“.

